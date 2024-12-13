Üye Girişi
Haberler
Kuralar çekildi! İşte millilerin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı

Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu yeni Başbakan olarak atadı. Macron, Başbakan Michel Barnier hükümetinin düşmesinden sonra istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Emmanuel Macron'un geçen hafta milletvekilleri tarafından devrilen Michel Barnier'in halefini bulmak için yaptığı uzun istişarelerin ardından François Bayrou'yu Başbakan olarak atadığını duyurdu.

"HÜKÜMET KURMA GÖREVİ BAYROU'YA VERİLDİ"

Élysée'den yapılan basın açıklamasına göre, "Cumhurbaşkanı, Bay François Bayrou'yu Başbakan olarak atadı ve ona bir hükümet kurma görevi verdi."

MACRON "İSTİFA ETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Başbakan Michel Barnier hükümeti geçen hafta düşürülmüştü. Hükümetin düşmesinden sonra Macron yaptığı açıklamada "istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını" açıklamıştı.

Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou oldu

FRANCOIS BAYROU KİMDİR?

François Bayrou, 25 Mayıs 1951 yılında Fransa'da doğdu. Fransız politikacı. 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakanı. Union pour la Démocratie Française (UDF - Fransız Demokrasisi için Birlik) partisinin 2007'ye dek başkanıdır.

2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki %6,84'lük oy oranını takiben, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri|2007 seçimleri]]nin ilk turunda %18,57'lik oy oranı ile sandıktan üçüncü kişi olarak çıkmıştır. Bu başarıyı müteakip, Mayıs 2007'de UDF'den ayrılarak Demokrat Hareket adında yeni bir parti kurmuştur. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %9,13'lük oy ile 5. olarak ilk turda elenmiştir. 2014 belediye seçimlerinde Pau belediye başkanı seçilmiştir. 1. Édouard Philippe Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.

YEREL YÖNETİMLER

22 Mart 1982 - 16 Mart 2008 : Pyrenees-Atlantiques genel konseyi üyesi

14 Mart 1983 - 1 Nisan 1993 : Pau belediye meclisi üyesi

30 Mart 1992 - 18 Mart 2001 : Pyrenees-Atlantiques genel konseyi başkanı

17 Mart 2008: Pau belediye meclisi üyesi

4 Nisan 2014: Pau belediye başkanı

MECLİS

2 Nisan 1986 - 14 Mayıs 1988 : Pyrenees-Atlantiques milletvekili

23 Haziran 1988 - 1 Mayıs 1993 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

12 Haziran 1997 - 21 Aralık 1999 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

11 Haziran 1997 - 16 Haziran 1998 : UDF meclis grup başkanı

19 Haziran 2002 - 19 Haziran 2012 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

AVRUPA PARLAMENTOSU

20 Temmuz 1999 - 16 Haziran 2002 : Avrupa Parlamentosu milletvekili

HÜKÜMET

30 Mart 1993 - 2 Haziran 1997 : Milli Eğitim Bakanı

18 Mayıs 1995 - 2 Haziran 1997 : Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı

17 Mayıs 2017 - 19 Haziran 2017 : Devlet Bakanı, Mühürdar, Adalet Bakanı

Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Ortaç, hayranlarını kahredecek haberi canlı yayında açıkladı
img

Tarihi rekor kırdı
img

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFA null:

o kim lo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar? Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.