Fotoğraf uğruna canından oluyordu: Dev dalga turisti denize sürükledi

Mısır'ın turistik kıyılarında yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kaydedildi. Deniz manzarası eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın, kayalık bir uçurumun üzerinde oturduğu sırada gelen dev dalganın çarpmasıyla dengesini kaybederek savruldu.

DEV DALGA UÇURUMDAN AŞAĞI SÜRÜKLEDİ

Kadın, dalganın şiddetiyle dengesini kaybederek kayalıklar üzerinden denize sürüklendi. Çevredeki ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, saniyeler içinde korku dolu bir tabloya dönüştü.

MISIR'IN TURİSTİK BİR NOKTASI

Olayın, Çinli bir turistin Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Mersa Matruh kentinde bulunan Matrouh Eye adlı doğal güzellik alanını ziyaret ettiği sırada meydana geldiği öğrenildi. Bölge, etkileyici manzarası ve kayalıklara çarpan güçlü dalgalarıyla biliniyor.

"ÇOK KORKUTUCUYDU"

Yaşadığı kazanın ardından gazetecilere konuşan kadın, vücudunda çok sayıda sıyrık oluştuğunu belirterek yaşadıklarını "çok korkutucu" sözleriyle anlattı. Ciddi bir yara almadan kurtulduğu için şanslı olduğunu ifade eden turist, bundan sonra seyahatlerinde daha dikkatli olacağını söyledi.

GÜVENLİK HALATI HAYATINI KURTARDI

Kadın, olay yerinde bulunan bir güvenlik halatına tutunarak güçlükle kıyıya geri dönmeyi başardığını aktardı. Yetkililer, olayın daha kötü sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

MANZARA UĞRUNA BÜYÜK RİSK

Matrouh Eye, berrak suları ve görkemli kaya oluşumlarıyla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olarak biliniyor. Ancak dalgaların beklenmedik şekilde yükselmesi, özellikle suya yakın noktalarda duran turistler için ciddi tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, sosyal medya uğruna risk alınmaması konusunda ziyaretçileri uyarıyor.