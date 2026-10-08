Aksaray'da market sahibi uyurken bir kişi ürünleri çalıp kameraya yakalandı

Aksaray'da market sahibinin kasada uyuduğunu fırsat bilen bir kişi, hem çaldığı çikolataları yedi hem de dakikalarca elini kolunu sallaya sallaya marketten çeşitli ürünleri çaldı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 24 saat açık olan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi markete girdi. Market sahibinin kasada uyuduğunu fark eden şahıs bunu fırsat bilerek markette gezintiye çıkıp salam, sucuk, ekmek ve çikolata gibi ürünleri çaldı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen o anlarda şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, elini kolunu sallaya sallaya marketten çeşitli ürünler alan şahıs çaldıklarını market dışında 20 metre ileride kaldırıma koyarak tekrar markete girdi. Bu kez de kasa arkasında bulunan sigaraları çalmaya yeltenen şahıs, birkaç sigara aldıktan sonra uyuyan marketçi Ümit Ok'un (35) uyanmasıyla hiçbir şey olmamış gibi market sahibine "Yorulma sen dur" deyip "Aradığım sigarayı bulamadım" dedi. Uyku sersemliği ile ne olduğunu anlayamayan marketçi sigarayı verip parasını aldıktan sonra giden şahıstan şüphelenerek güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Burada şahsın marketten hırsızlık yaptığını anlayan Ümit Ok güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Çalmak nedir, ihtiyacı varsa verelim"

Yaşanan olayı anlatan market sahibi Ok, "7/24 market çalıştırıyoruz. Sabah saat 04.00 sularında bir arkadaş geliyor. Bizim de 15 dakikalık falan bir uyuduğumuzdan istifade ederek içeriye giriyor. Uyur halimizdeyken içeriden birkaç tane ürün alıp çıkıyor, dışarıya koyuyor. Koyduktan sonra tekrar bir şeyler çalmak için geliyor, o sırada ben uyanıyorum. Uyandıktan sonra arkadaşı fark ediyorum, bu da benden parasıyla sigara alıyor. Ondan sonra bir de poşet alıyor, dışarıya çıkıyor. Dışarıdan arkasından baktıktan sonra ürünleri poşete koyup gittiğini fark edince ben şüpheleniyorum. Kamerayı açıp bakıyorum ki ürünlerimizi çalmış. Ben bu arkadaştan şikayetçiyim, gereğinin yapılmasını istiyorum. Ürünlerden salam almış, sucuk almış, sigara almış, kola almış, ekmek almış. Hani ihtiyacı varsa verelim yesin, içsin önemli değil ama çalmak nedir kardeşim? İnsanların emeğini niye çalıyorlar? Bu arkadaşların cezalandırılmasını istiyoruz bir an önce" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı