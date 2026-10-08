Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yaptığı kazadan sonra minibüsündeki hasara bakan sürücü Mustafa Boz (52), aynı yönde ilerleyen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti, eşi İlknur Boz ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Göl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara yönüne giden 34 UH 6519 plakalı minibüs, sürücüsü Mustafa Boz'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Sürücü Boz ile araçtaki eşi İlknur Boz, hafif yaralandı. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılıp yol kenarına alınan yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

HASARINA BAKARKEN TIR ÇARPTI

Bu sırada minibüsündeki hasara bakmak isteyen Mustafa Boz'a ve aracına, aynı yönde ilerleyen K.B. (52) yönetimindeki 06 FOL 631 plakalı TIR çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Otoyol Jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mustafa Boz'un ikinci kaza sonrası yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi İlknur Boz ise sağlıkçılar tarafından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Boz'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından önce hastane morguna, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

TIR'ın sürücüsü K.B. ise gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı