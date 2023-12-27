Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki ablasını tabanca ile öldürdü

Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel'de kimin daha fazla hediye alacağı konusunda tartıştığı 23 yaşındaki ablası Abrielle Baldwin'i tabanca ile vurarak öldürdü.

14 yaşındaki kardeşinin ablasını öldürdüğü gören 15 yaşındaki diğer erkek kardeş de tabanca ile ablasını öldüren kardeşini karnından vurdu.

Olaydan sonra yaşları 14 ve 15 olan iki kardeş tutuklandı.

Pinellaspolisi, 23 yaşındaki Baldwin, kimin daha fazla hediye alacağı konusunda tartıştığı kardeşine tartışmayı kesmesini söylemesi üzerine kardeşim tabanca sırada bebeği ile beraber olan ablasını vurduğunu bunu gören diğer kardeşin de ablasını vuran kardeşini karnından yaralayıp olay yerinden kaçtığını söyledi.

Ablasını öldüren 14 yaşındaki çocuk, cinayet, çocuk istismarı ve ateşli silah taşıma suçlarından tutuklandı.

15 yaşındaki diğer genç ise ilk dereceden cinayete teşebbüs ve delil karartma suçlarından tutuklandı

Polis şefi Bob Gualtieri, Salı günü yaptığı basın toplantısında üç kardeşin anneleriyle birlikte alışverişe gittiklerini ve ardından Baldwin'ın 11 aylık ve altı yaşındaki oğullarıyla birlikte Noel Arifesi'nde büyükannelerinin evine gittiklerini söyledi.

Daha sonra Noel hediyeleri konusunda sözlü bir anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti.

Sheriff, "Eşit miktarda hediye almadığı için 14 yaşındaki kardeşim annesine kızgın olduğunu ve ablasını ve abisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Savcılar yapılacak tıbbi değerlendirme sonrası ablasını öldüren 14 yaşındaki çocuğun çocuk veya yetişkin olarak yargılanmasına karar verecek.