Finlandiyalı milletvekili 20 yıl boyunca seks işçiliği yaptığını açıkladı

Finlandiya Parlamentosu üyesi Anna Kontula, siyaset hayatından önce uzun yıllar seks işçiliği yaptığını açıkladı.

FİNLANDİYALI MİLLETVEKİLİNDEN ÇARPICI İTİRAF

Helsingin Sanomat'a verdiği röportajda, bu deneyimden utanmadığını, aksine siyasi duruşunu şekillendiren önemli bir süreç olduğunu belirtti. Kontula, 16 yaşında adım atmasının sebeplerini hem heyecan arayışı hem de ekonomik zorluklar olarak dile getirdi ve bunu "geçim sağlamak için mantıklı bir seçenek" olarak tanımladı.

SEKS İŞÇİLERİNİ TEMSİL EDEN SENDİKANIN KURULUŞUNDA YER ALDI

Yaklaşık 20 yıl boyunca aralıklarla seks işçiliği yaptığını kaydeden Kontula, zamanla bu alanda aktif bir savunucu konumuna da geldi. 2002 yılında seks işçilerini temsil eden sendika SALLI'nin kuruluşunda yer aldı ve sektöre dair kamuoyunda mevcut olan yargıları sorgulayan yazılar kaleme aldı. Finlandiya'nın 2006'da seks satın alımını kısmen yasaklayan yasayı ise insan ticareti mağdurlarını koruması açısından "kısmi bir başarı" olarak değerlendirdi. 2011'den beri parlamentoda olan Kontula, seks işçilerinin haklarını savunmaya devam etti.

YENİDEN ADAY OLMAYACAK

Seks işçiliği geçmişini kamuoyu ile paylaşmasının sebebini, konunun toplumsal tartışmalarına katkı sağlamak olarak açıklayan Kontula, yeniden aday olmayacağını da söyledi. Fin vekil, sosyal hizmet uzmanı olmak için eğitim aldığını ve güvenli seks konusunda eğitimler verdiğini ifade etti.

ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ

Kontula'nın açıklamaları bazı eleştirilerle karşılaştı. Hukuk psikoloğu Pia Puolakka, seks işçiliğinin "normal bir meslek" olarak tanımlanmasını endişe verici buldu. Puolakka, seks işçiliğinin toplumu daha özgür veya adil hale getirmeyeceğini savunurken, devletin kimsenin mahremiyetini satmak zorunda kalmayacağı koşulları sağlaması gerektiğini vurguladı.

FİNLANDİYA'DA FUHUŞ KISMEN YASAL

Finlandiya'da fuhuş, belli şartlar altında yasal kabul ediliyor. Kontula seks işçiliğine başladığında henüz reşit değildi, ancak o dönem bu durum yasalara aykırı değildi. 2006 yılında yürürlüğe giren yasa ile küçüklerden, insan ticareti mağdurlarından ya da aracılar yoluyla çalışanlardan seks satın almak yasaklandı.