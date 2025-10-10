Filipinler'de 24 saat içinde ikinci büyük deprem! Bu kez 6.9 ile sallandılar

Asya ülkesi Filipinler'de gece saatlerinde meydana gelen 7.4'lük depremden saatler sonra bu kez 6.9'luk yeni bir deprem meydana geldi.

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami uyarısı verildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin 58,1 kilometre (36 mil) derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

VATANDAŞLARDAN DİKKATLİ OLMALARI İSTENDİ

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Filipinler'in doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayınlayarak, topluluklara olası tsunami dalgalarına karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Filipinlerin bazı bölgelerinde denizin çekildiği dikkatlerden kaçmadı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremin ardından Davao Şehri hükümeti, altyapı ve tesislerdeki hasarın hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamak amacıyla hem devlet hem de özel okullarda tüm seviyelerdeki derslerin askıya alındığını duyurdu.

DEVLET BAŞKANINDAN KRİTİK ÇAĞRI

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr. konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanlara kıyı kesimlerden uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısı yaparak "Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ulaştırmak için durmadan çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Sahadaki durumu değerlendirdiklerini ifade eden Marcos, "Arama, kurtarma ve yardım operasyonları hazırlık aşamasında ve güvenli olduğu anda başlatılacak. Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı gıda ve gıda dışı ürünleri hazırlıyor, Sağlık Bakanlığı acil tıbbi yardım sağlamaya hazır" dedi.

FİLİPİNLER'DE BİR BÜYÜK DEPREM DAHA

Filipinler'de gece saatlerinde meydana gelen ve tsunami uyarısını da beraberinde getiren 7.4'lük depremin ardından bir büyük deprem daha meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre aynı bölgede 6.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Binalar ağaç gibi sallandı, halk endişeyle sokağa çıktı. Hükümet ise tsunami uyarısında bulundu. Filipinler hükümetinin yaptığı açıklamaya göre "sahil bölgesinde yaşayan halkın, adaların yüksek bölgelerine gitmesi önemle rica olunur" denildi.