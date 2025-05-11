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Eurovision'un açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu

Eurovision'un açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu
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Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision Şarkı Yarışması'nın açılışına Gazze protestosu damga vurdu. Resmi geçit töreni sırasında bir protestocu, bariyerleri aşarak İsrail bayrağının karşısına Filistin bayrağı açtı. Protestocu, 'Soykırıma alkış yok' yazılı bir pankartla dikkat çekerken, başka bir pankartta 'Gazze yanarken şarkı söylemek' ifadeleri yer aldı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 69.'su bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenleniyor.

AÇILIŞ TÖRENİNE GAZZE PROTESTOSU DAMGA VURDU

Türkiye'nin 2013 yılından bu yana katılmadığı organizasyonun resmi açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu.

Eurovision'un açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu

İSRAİL BAYRAĞINA KARŞI FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Katılımcı ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı geçit törenin yapıldığı sırada bir protestocu, bariyerleri aşarak girdiği alanda İsrail bayrağının karşısına geçip Filistin bayrağı açtı.

Eurovision'un açılış törenine Gazze protestosu damga vurdu

"SOYKIRIMA ALKIŞ YOK"

Filistin bayraklı göstericiyle polis tarafından müdahale edilirken, bir başka göstericinin ise, "Soykırıma alkış yok" yazan bir pankart tuttuğu görüldü. Bir diğer pankartta ise "Gazze yanarken şarkı söylemek" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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