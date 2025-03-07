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Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Suriye ordusunun Lazkiye'de devrik Esad rejimine bağlı unsurlara yönelik devam eden operasyonunda çıkan çatışmalarda en az 70 kişi hayatını kaybetti. Hafız Esad döneminde eski Hava İstihbarat Şefi olan Tümgeneral İbrahim Huveyce yakalanırken, Tartus ve Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri genişletiliyor. Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

OPERASYONLAR GENİŞLETİLİYOR

Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek. Silahını teslim etmek isteyenlere, en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.

Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ÖLÜ SAYISI 70'E YÜKSELDİ

Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Gün boyu düzenlenen çatışmalarda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Çatışmalardaki toplam ölü sayısı en az 70 olarak belirtildi. Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

TARSUS VE HUMUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

SANA'ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi" dedi. Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı. Diğer yandan Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde de 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu. Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.

Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DEVRİK BAAS REJİMİNİN ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİ YAKALANDI

SANA'nın son dakika haberine göre, güvenlik güçleri, Hafız Esad döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı. Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son 2 günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAlkurt:

Atatürk boşuna dememiş, Ortadoğu bataklığına bulaşmayın diye. Araplara güven olmaz..her daim Türkleri sırtından vurdular..Büyük güçler Türkiye bin oraya girmesine ne kadar izin verebilirler ki, dilerim barış olur inşallah ama, bu gidişle tüm suriler ülkemize taşınır ve yine olan bize olur, fiyatlar yükselir ne ev hayali ne bir araba hayali dahi goremeyiz. Allah,im Türkleri koru tüm masum insanları koru.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BUNLAR BİRBİRİNİ BİTİRECEK.İSRAİL İŞGALİNİ SÜRDÜRÜYOR.ALLAH HAYR ETSİN......

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

tüm petrol yataklarını İngilizlere satmanın adı bataklığa bulaşma olmuş !!! milyar dolarlık petrolü milyonlarca Türkmen’i İngiliz Fransız’a bıraktı atanız !!!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıLion 1:

Madem Suriye'nin ordusu var kendi halkına saldırı yapabiliyor tüm ülkeden takviye güç gelebiliyor aynı güç neden İsrail için toplanmiyor orda yağmalayacak bişey yok İsrail askerleri öldürür tecavüz edecek kimse yok evlerini alacakları kimse yok

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

tüm petrol yataklarını İngilizlere satmanın adı bataklığa bulaşma olmuş !!! milyar dolarlık petrolü milyonlarca Türkmen’i İngiliz Fransız’a bıraktı atanız !

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Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

zalim esad artıklarını temizleyin.

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Belliki İsrail, eski ordu artıklarını mamalamış ve düzen istemiyor...

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