Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti sonrası dünya basını kaynıyor! "Türkiye NATO'dan çıkarılmalı" diyen ismi manşet yaptılar

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO üyelik görüşmeleri devam ederken aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Yaşanan skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimiz zaman İsveç şok olacak" tepkisini verirken, İsveç son umudunu "Türkiye NATO'dan çıkarılmalı" diyen Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton'a bağladı.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

ERDOĞAN: FARKLI BİR MESAJ VERDİĞİMİZ ZAMAN İSVEÇ ŞOK OLACAK

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerine değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik kusura bakmayın ve tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimiz zaman İsveç şok olacak."

"FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILMASINI KABUL EDEBİLİR AMA İSVEÇ KATILAMAYACAK"

Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu. "Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi" başlığı ile çıkan BBC, haberinde "Erdoğan, Ankara'nın Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul edebileceğini ancak İsveç'in katılamayacağını öne sürdü" ifadesine yer verdi.

İNGİLİZLER ERDOĞAN'IN ÇIKIŞINI MANŞETTEN GÖRDÜ

İngiliz Guardian gazetesi "Erdoğan, Türkiye'nin İsveç olmadan Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini söyledi" dedi. Al Jazeera "Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini söyledi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

DÜNYADA BİRİNCİ MANŞET: İSVEÇ'E ŞOK

LA Times, Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığı senaryonun İsveç'e şok olacağını yazdı. Independent "Erdoğan, Finlandiya'nın NATO hedefini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Hindistan merkezli NDTV "Türkiye Finlandiya'yı NATO'ya Kabul Edebilir, Ama İsveç Olmadan" dedi.

CBC, Erdoğan'ın "Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimizde İsveç şok olacak" sözünü öne çıkardı. Bloomberg ise bu gelişmeyi "Türkiye, Finlandiya'nın NATO Üyelik Teklifini Destekleyebilir, İsveç'i Reddedebilir" başlığı ile okurlarına duyurdu. İsveç merkezli Expressen, "Türkiye, Finlandiya'nın NATO başvurusunu onaylayabilir" başlıklı haberinde Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayırdı.

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI, TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Aynı gazete "Trump'ın eski danışmanı John Bolton : Türkiye NATO'dan çıkarılmalı" başlıklı bir haber de yayınladı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi; " Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğine inanıyor ve ülkenin İsveç'e ve Finlandiya'nın NATO uygulamalarına yönelik tutumuna işaret ediyor."

Aftonbladet "Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır" başlığını tercih ederken bir başka İsveç gazetesi Dagens Nyheter Erdoğan'ın Finlandiya'ya yeşil ışık yakabileceğinin sinyalini verdiğini yazdı. Svenska Dagbladet "Erdoğan: Türkiye NATO'da Finlandiya'ya evet diyebilir" başlığı ile çıktı.