Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Jeffrey Epstein dosyasına ait yeni fotoğraflar, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nde görevli Demokrat üyeler tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğraflar, Epstein'ın malikanesine ilişkin yeni kareleri ve belgeleri içeriyor.

BİLL GATES DE DOSYADA

Paylaşılan fotoğraflar arasında, dünyaca ünlü milyarder ve Microsoft kurucusu Bill Gates'in, yüzü gizlenmiş bir kadınla birlikte poz verdiği fotoğraflar da bulunuyor. Gates'in fotoğraftaki varlığı, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

EPSTEİN DOSYASININ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Fotoğraflar arasında Epstein adına düzenlenmiş bir Ukrayna pasaportu, kız çocuklarının gönderilmesine dair ifadelerin yer aldığı mesajlaşma ekran görüntüleri ve Vladimir Nabokov'un Lolita adlı kitabından bir alıntının fotoğrafı da yer aldı.

ÇEVRESİ KADINLARLA ÇEVRİLİ

Fotoğraflar arasında Epstein'in ofisinde çevresi kadınlarla çevrili bir kare de dikkat çekerken yeni görseller, Epstein dosyasının içeriği ve kapsamına dair soru işaretlerini artırdı. Epstein, cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla gözaltında tutulduğu sırada cezaevinde hayatını kaybetmişti. Dosyanın kamuoyuna yansıyan yeni bölümleri, yeniden tartışmaları alevlendirdi.

ÜNLÜ FİLOZOFLA UÇAKTA SOHBET

Epstein'in yeni yayınlanan fotoğrafları arasında ünlü dilbilimci ve filozof Noam Chomsky ile uçakta sohbet ettiği bir karesi de bulunuyor.

YÜZLER VE KİŞİSEL BİLGİLER GİZLENİYOR

Fotoğraflardaki yüzler ve kişisel bilgiler büyük ölçüde sansürlenirken, Demokratlar, fotoğrafların bağlam veya tarih bilgisi olmadan sunulduğunu belirterek, amaçlarının sadece şeffaflık sağlamak olduğunu vurguladı. Fotoğraflar, herhangi bir kişiyi doğrudan suçlamak için kullanılabilecek nitelikte değil.

Jeffrey Epstein'inarşivinden daha önce de ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, İngiltere Prensi Andrew'un da fotoğrafları çıkmıştı.