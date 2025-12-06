Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Endonezya'nın Gowa bölgesinde korkunç bir linç olayı yaşandı. Engelli bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla aranan 47 yaşındaki Ali adlı adam, öfkeli bir kalabalık tarafından yakalanıp öldürüldü. Linç sırasında Ali'nin ağır şekilde dövüldüğü, cinsel organının kesildiği ve cesedinin sokaklarda sürüklendiği belirtildi.

Olay, 30 Kasım'da meydana geldi. Sadece "T" olarak tanımlanan engelli kadın, ağır yaralı ve şok içinde bulununca bölgede büyük bir öfke patladı. İddiaya göre saldırının faili olan Ali, olay sonrası köylülerin kendisine yönelen tepkisinden kaçmak için önce bir akrabasının evine sığındı, ardından ormana gizlendi.

Ancak Ali, 3 Aralık'ta yiyecek aramak için ormandan çıktığında tanındı ve kısa sürede kalabalık tarafından yakalandı. Köylüler, Ali'nin sadece bu saldırı nedeniyle değil, uzun süredir hırsızlık yaptığı ve bölgeyi huzursuz ettiği için de tepki topladığını söylüyor.

Yayılan görüntülerde Ali'nin elleri ve ayakları bağlı halde sopa, taş ve palalarla dövüldüğü görülüyor. Ardından kalabalık, adamın cinsel organını kestikten sonra cesedini tahta direklere bağlayarak köy sokaklarında dolaştırdı. Akşam saatlerinde ise bir grup motosikletli, cesedi yol boyunca sürükledi. Bu sırada kalabalık tezahürat yapıyor ve görüntüleri telefonlarıyla kaydediyordu.

Gowa Emniyet Müdürü Muhammed Aldy Sulaeman, olay yerine ekiplerin gönderildiğini ve bölgenin kontrol altına alındığını açıkladı. Sulaeman, "Şiddet içeren görüntülerle ilgili farkındayız. Bölgedeki durumu stabil hale getirdik ve soruşturmamız sürüyor. İlk bilgiler, linç edilen kişinin tecavüzle suçlandığını gösteriyor ancak olayların tam olarak nasıl geliştiğini araştırıyoruz" dedi.

Polis, adli tıp ekipleri, kriminal büro, istihbarat birimi ve yerel polisle birlikte geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Ayrıca linçe karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Köylülerden Enal isimli bir kişi, Ali'nin bölgede uzun süredir sorun yarattığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar, engelli kadına yaptıkları yüzünden Ali'yi arıyordu. Önce akrabasının evine saklandı, sonra ormana kaçtı. Yakalandığında cinsel organı kesildi. Zaten sürekli hırsızlık yapıyordu. En son komşusunun dizüstü bilgisayarını çalmıştı. Bu köyde onu özleyecek kimse yok."

Yetkililer, olayın büyüklüğü nedeniyle soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı