Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Güncelleme:
Endonezya'nın Gowa bölgesinde engelli bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen 47 yaşındaki şahıs, öfkeli kalabalık tarafından linç edildi. Saldırının faili, köylülerin tepkisinden kaçmak için önce bir akrabasının evine sığındı, ardından ormana gizlendi. Ancak yiyecek aramak için ormandan çıktığında tanındı ve kalabalık tarafından yakalandı.

Endonezya'nın Gowa bölgesinde korkunç bir linç olayı yaşandı. Engelli bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla aranan 47 yaşındaki Ali adlı adam, öfkeli bir kalabalık tarafından yakalanıp öldürüldü. Linç sırasında Ali'nin ağır şekilde dövüldüğü, cinsel organının kesildiği ve cesedinin sokaklarda sürüklendiği belirtildi.

Olay, 30 Kasım'da meydana geldi. Sadece "T" olarak tanımlanan engelli kadın, ağır yaralı ve şok içinde bulununca bölgede büyük bir öfke patladı. İddiaya göre saldırının faili olan Ali, olay sonrası köylülerin kendisine yönelen tepkisinden kaçmak için önce bir akrabasının evine sığındı, ardından ormana gizlendi.

Ancak Ali, 3 Aralık'ta yiyecek aramak için ormandan çıktığında tanındı ve kısa sürede kalabalık tarafından yakalandı. Köylüler, Ali'nin sadece bu saldırı nedeniyle değil, uzun süredir hırsızlık yaptığı ve bölgeyi huzursuz ettiği için de tepki topladığını söylüyor.

Yayılan görüntülerde Ali'nin elleri ve ayakları bağlı halde sopa, taş ve palalarla dövüldüğü görülüyor. Ardından kalabalık, adamın cinsel organını kestikten sonra cesedini tahta direklere bağlayarak köy sokaklarında dolaştırdı. Akşam saatlerinde ise bir grup motosikletli, cesedi yol boyunca sürükledi. Bu sırada kalabalık tezahürat yapıyor ve görüntüleri telefonlarıyla kaydediyordu.

Gowa Emniyet Müdürü Muhammed Aldy Sulaeman, olay yerine ekiplerin gönderildiğini ve bölgenin kontrol altına alındığını açıkladı. Sulaeman, "Şiddet içeren görüntülerle ilgili farkındayız. Bölgedeki durumu stabil hale getirdik ve soruşturmamız sürüyor. İlk bilgiler, linç edilen kişinin tecavüzle suçlandığını gösteriyor ancak olayların tam olarak nasıl geliştiğini araştırıyoruz" dedi.

Polis, adli tıp ekipleri, kriminal büro, istihbarat birimi ve yerel polisle birlikte geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Ayrıca linçe karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Köylülerden Enal isimli bir kişi, Ali'nin bölgede uzun süredir sorun yarattığını ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar, engelli kadına yaptıkları yüzünden Ali'yi arıyordu. Önce akrabasının evine saklandı, sonra ormana kaçtı. Yakalandığında cinsel organı kesildi. Zaten sürekli hırsızlık yapıyordu. En son komşusunun dizüstü bilgisayarını çalmıştı. Bu köyde onu özleyecek kimse yok."

Yetkililer, olayın büyüklüğü nedeniyle soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

işte şeriat budur

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ MURTAZA:

Bu şeriat değildir, bu caniliktir kaldı ki şeriatda ancak mahkeme karar verir kişiler değil. adamın suçu işlediği kesin mahkeme ile tespit edilir. Kafirleri ilgilendiren bir tarafı yok bu iman edenleri bağlar yani biz müslümanaları seni ilgilendirmez..

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıHalit:

bilgi okyanusunda yalan atma böyle kafasına göre değil burda halk cezayı vermiş

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıSahin Sahin :

Seraitiniz batsin, bu yapilan Barbarliktan baska birsey deyildir. Ya bu kisi iftiraya ugradi ve suclu deyilse? o vakit bunun vebalini kim cekecek ? Bir insani öldürmek ve onu sorgusuz yargilamak , insanlikmidir

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Helal olsun gerçekten darısı bizim ülkenin başına

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Ne kadar meraklıymışsın kabile hayatı yaşamaya

yanıt7
yanıt21
Haber YorumlarıSam Fisher:

Kartal bey Kabile hayatı dediğin şey senin medeniyet diye yaşadığın yere göre cezayı çok güzel uyguluyor. Gelip birisi senin ananı bacini hoplatsa ve 1 2 yıl hapis cezası verilse ve birkaç ay sonra hapisten çıksa hoşuna gidermiydi.

yanıt11
yanıt4
Haber YorumlarıHaberler.com .:

Türkiye de olsa kimse cesaret edemez

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLokman orgo:

işte böyle nokta yok bilmem psikolojik hastaymış falan filan tecavüzcüleri katillleri kesecen tek çaresi

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeliyürek:

doğru dürüst idam edin buda ne ya cinsel organını kesmek yok artık

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
