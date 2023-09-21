Starlink Türkiye'de erişime açılıyor mu? Elon Musk'ın talebi sonrası BTK ve SpaceX yetkilileri toplandı

Geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla yörüngede bulunan bir dizi uyduyu içeren ve SpaceX tarafından geliştirilen Starlink uydularının Türkiye'de devereye sokulması teklifi üzerine BTK ve SpaceX yetkilileri toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati·h Sayan toplantı sonucunda, 25 Eylül Pazartesi günü haberleşme sektörünün görüşünü almak için değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

"HENÜZ ONAY ALMADI" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri sonrası Tesla'nın sahibi işadamı Elon Musk'aStarlink uydularını gönderip gönderemeyeceği sorulmuştu. Elon Musk soruya "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir" yanıtını vermişti.

TALEP BTK'YA İLETİLDİ

Kullanıcıları altyapı sıkıntılarından kurtaran hizmetin ülkemize ne zaman geleceği ise bir süredir merak konusuydu. Resmi olarak son açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati·h Sayan'dan geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fati·h Sayan, toplantıda bu talebin resmen BTK'ya iletildiğini ifade etti.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Sayan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi.

Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız."

Bu toplantılar sonrasında ise BTK'nın Starlink'e Türkiye'de faaliyette bulunup bulunamayacağına dair kararını açıklaması bekleniyor.