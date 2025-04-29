Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
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Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

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Elektrik kesintisi nedeniyle OHAL'in ilan edildiği İspanya'dan gelen görüntüler, halktaki paniği gözler önüne serdi. Ülkede marketlere akın eden insanlar elektriğin uzun süre gelmeme ihtimaline karşı alışverişlerini yaptı. Marketlerdeki yoğunluk kameraya yansıdı.

İspanya'da İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan edildiğini duyurdu. Bakanlık, OHAL'in statüsünün talep eden bölgelerde uygulanacağını bildirdi. Şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura, kesintiler nedeniyle merkezi hükümetten kamu düzeni ve diğer işlevleri devralmasını istedi.

ELEKTRİK KESİNTİSİYLE BİRLİKTE İNSANLAR MARKETLERE AKIN ETTİ

Elektrik kesintisiyle halkın yaşadığı panik, marketlerde kendini gösterdi. Madrid ve Barcelona gibi şehirlerde halk, elektrik kesintisinin ardından adeta marketlere akın etti. İnsanlar panikle alışveriş yaptı. Marketlerdeki yoğun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

İSPANYA'DA ELEKTRİK KADEMELİ OLARAK VERİLİYOR

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Andalucia ve La Rioja'nın bazı bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını aktararak, elektriğin kademeli olarak başka bölgelerde de sağlanacağını ifade etti.

Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

FAS VE FRANSA "ELEKTRİK" DESTEĞİ SAĞLADI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada elektrik kesintisinin nedeninin hala bilinmediğini belirterek, halkı spekülasyonlara karşı uyardı. Sanchez, Fransa ve Fas'ın yardımları sayesinde İspanya'nın kuzeyindeki ve güneyindeki bazı bölgelere elektriğin yeniden sağlandığını ifade ederek, halka sadece resmi kanallar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Portekiz'de de ülke genelinde trafik ışıkları kesintiden etkilenirken, başkent Lizbon ve Porto'da metro kapatıldı. Lizbon'da kartlı ödemeler yapılamazken, Portekizli havayolu şirketleri uçuşu olan yolculara havalimanlarına seyahat etmemesi çağrısında bulundu. Portekizli havayolu şirketi TAP Air, yolcuları bir sonraki duyuruya kadar havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyardı.

Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Fransa'nın bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Fransa elektrik şebeke operatörü RTE, İspanya ve Portekiz'deki kesintilerin ardından Fransa'nın bazı bölgelerinde geçici olarak elektrik kesintisi yaşandığını duyurarak, kesintinin boyutu hakkında detay vermedi. RTE'nin açıklamasında, Fransa'da kısa süreli kesintinin ardından elektriğin yeniden verildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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