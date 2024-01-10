Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador yangın yeri! OHAL ilan edildi, sokaklar karıştı

Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. OHAL kararı sonrası ülke karışırken çete üyeleri bir üniversiteyi bastı. Ülkeden gelen son görüntülerde sokaklarda panik havasının hakim olduğu, Ekvador ordusunun karışıklık çıkan bölgelere sevk edildiği görüldü. Öte yandan Ekvador'daki bir televizyon kanalını basan çete üyeleri, gazeteci ve çalışanları rehin aldı.

EKVADOR'DAKİ OHAL İLANI ÇETELERİ SOKAKLARA DÖKTÜ

Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri olan uyuşturucu baronu Adolfo Macias Villamar kaldığı yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü bir anda ortadan kayboldu. 3 bin kişilik bir ekip cezaevinden kaçan Villamar'ın bulunması için operasyon başlatırken Devlet Başkanı Daniel Noboa OHAL kararını imzaladı. OHAL kararı sonrası silahlı gruplar bir üniversite ve televizyon binasını bastı. Aynı zamanda sokaklarda silahlı çetelerin gezdiği rapor edildi.

Hapishaneden kaçan çete lideri Adolfo Macias Villamar

ÇETE ÜYELERİ SİLAHLARLA CANLI YAYINI BASTI

Bir televizyon kanalını basan çete üyeleri, canlı yayındaki gazetecileri ve televizyon çalışanlarını rehin aldı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda stüdyodakiler büyük panik yaşadı. Yüzleri maskeli şahıslar, cebine dinamit koydukları spikere, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

EKVADOR POLİSİ TELEVİZYON BİNASINI KUŞATTI

Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı.

ÇETE ÜYELERİ ÜNİVERSİTEYE BASKIN YAPTI

Tüm bunlar yaşanırken ülkedeki bir üniversite de çetelerin hedefi oldu. Üniversite kampüsüne baskın yapan elleri silahlı çete üyeleri, birçok öğrenciyi rehin aldı. Bölgeden gelen son görüntülerde üniversite içinde bazı sınıflarda öğrencilerin kapılara barikat kurduğu görüldü.

SUÇ ÖRGÜTLERİ POLİSLERİ KAÇIRDI

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Sokaklarda da karışıklığın hakim olduğu ülkede Ekvador ordusuna ait birliklerin hareket halinde olduğu kameralara yansıdı. Ülkenin başkenti Kito'da silah sesleri yükselirken ülke çapında gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bildirildi.

Uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.