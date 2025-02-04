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Ege'de deprem fırtınası! Ahmet Ercan iki korkunç ihtimale dikkat çekti

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Ege Denizi'nde kısa süre içerisinde yaşanan yüzlerce deprem, Türkiye ve Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan adalarında deprem fırtınasından kaçış için ek seferler konurken yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, korkunç iki ihtimale dikkat çekti. Jeofizik bilimcilerin ikiye ayrıldığını söyleyen Ercan, ya büyük yıkıcı bir deprem olacağını ya da bölgede yeni bir yanardağın doğacağını söyledi.

Ege Denizi'nde son bir haftada büyüklükleri 1'le 5 arasında olan 500'den fazla deprem meydana geldi. Yaşanan depremler yer yer Türkiye'de de hissedilirken komşu Yunanistan alarm durumuna geçti. Santorini adasında ekipler teyakkuz halindeyken okullar tatil edildi ve vatandaşların bölgeyi tahliyesi için ek uçak ve feribot seferleri konuldu. Tsunami ve yanardağ patlaması uyarıları sürerken jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarılar geldi.

"EGE'DE YERİN DOĞUM SANCISI SÜRÜYOR"

Prof. Dr. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı "Ege Denizi ortasında yerin doğum sancısı sürüyor" başlıklı açıklamasında, "Ege'de sancı sürüyor deprem fırtınası Santorini(Thira) yanardağ adası, Anafi, Amorgos, Aniye, Skinos, Naksos adaları ile çevrili yaklaşık 50 km yarıçaplı bir çember içinde sürüyor. Sancı büyük. Ne doğuracağı kuşkulu. Bu deprem fırtınası çemberi içinde olan deprem büyüklükleri birle dört arasındaki depremcikler ve ayrıca dörtle beş arasında olan küçük depremler. Bu küçük depremlerin yoğunlukla 5 km derinde yer alıyor. Kimi zaman bu derinlikler 1 km, kimi zaman 20-26 km'ye kadar bulabiliyor." dedi.

"DÖRT GÜNDÜR DEPREM YOĞUNLUĞUNDA AZALMA YOK"

Depremlerin dizilişinde bir yönlenme olmadığını söyleyen Ercan, "Depremler genellikle çember biçiminde ve burada kırılmalar ise çok küçük göçüntü kırıklar biçiminde. Dört gündür deprem yoğunluğunda azalma yok aynı durağanlığını, yerin sancısı günbegün sürüyor. Santorini çemberinin Türkiye uzaklığı 140-150 km Atina'ya uzaklığı yine 140-150 km tam ortada yer alıyor. Girit'in kuzeyinde bulunduğu konum Güney Ege dalma batma kuşağının yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alıyor. Bu bölüm birinci önemde dalma batmalı deprem oluşum kuşağıdır. Bu kuşak Santorini adasından Türkiye'de Bozburun Küdür Yanardağıı'na kadar deniz içinde sürüyor." diye konuştu.

"YA BÜYÜK BİR DEPREM YA YENİ BİR YANARDAĞ"

Korkunç iki ihtimale dikkat çeken Ercan, "Jeofizik açıdan buradan kaygılanan durum şu: acaba bu deprem fırtınası ile sancı sonunda Santorini yanar dağının yaklaşık 50 ile 60 km kuzeyde yeni bir yanardağ mı doğacak, yoksa burada yıkıcı büyük bir deprem mi olacak? Jeofizik bilimciler ikiye ayrılmış durumda çoğunluk burada büyük ölçekte bir deprem bekliyor ve bu depremi bir süpürürdü dalgasının eşlik edeceğini ve bu süpürtü dalgalarının da, gerek Pelepones kıyılarında, gerek Türkiye Batı Anadolu kıyılarında ayrıca adalarda olumsuz etkiler yaratacağı beklentisi var. Öteki beklenti de burada patlamalı değil püskürmeli bir yanardağ oluşması. Püskürmenin çıkartmış olduğu kızgın kül bulutları çevreye etkilemesi." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Depremlerin Türkiye'ye olan etkilerine değinen Ercan, "Depremcikler oluyor, yerden uğultular ile gümbürtüler geliyor. Doğa olayları denetlenemez. Şu an beklemedeyiz, olayları sadece izliyoruz bugün için Türkiye kıyılarında uyarı yapacak çekinceli bir durum söz konusu değil. Yunanistan özellikle Santorini Adası'nda yaşayanları boşaltmayı sürdürüyor durum bu. Sancının sonucunu beklemedeyiz." dedi.

Ege'de deprem fırtınası! Ahmet Ercan iki korkunç ihtimale dikkat çekti
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Size tavsiyem Sinop’tan yer edinin. Harika bir yer deniz doğası insanlarıyla çok huzurlu bir hayat. Beş yıldır Türkiye’nin en mutlu şehri çıkıyor anketlerde.

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