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Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti

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İspanyol Maria Branyas Morera, iki dünya savaşı ve iki ölümcül salgın gördükten sonra hayatını kaybetti. 118 yaşında olan Maria, ölüm haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Uzun yaşamının sırrını 'düzen' ve 'huzur' olarak açıklayan Maria, 113 yaşında Covid-19'u bile atlattı. Maria'nın ölümüyle birlikte dünyanın en yaşlı insanı unvanı 1908 doğumlu Japon Tomika Itooka'ya geçti.

İspanyol Maria Branyas Morera, iki dünya savaşı ve iki ölümcül salgın gördü. Ailesi, "huzur içinde ve acısız" bir şekilde öldüğünü açıkladı.

Aile, acı haberi sosyal medyadan duyurdu: "Maria Branyas aramızdan ayrıldı. İstediği gibi öldü: uykusunda, huzur içinde ve acı çekmeden. Onu tavsiyeleri ve nezaketi için hep hatırlayacağız."

Maria sosyal medyayı çok seviyordu ve 16.000 takipçisiyle düzenli olarak paylaşımlar yapıyordu.

Son mesajında, kendini "zayıf" hissettiğini ve "zamanın yaklaştığını" belirtti: "Ağlamayın, gözyaşlarını sevmem. Ve lütfen, benim için üzülmeyin. Nereye gidersem gideyim, mutlu olacağım."

Maria, Ocak 2023'te 118 yaşında ölen Fransız rahibe Lucile Randon'dan sonra dünyanın en yaşlı insanı unvanını almıştı.

Uzun ömrünün sırrını "düzen" ve "huzur" olarak açıklıyor, ayrıca "toksik insanlardan" uzak durduğunu söylüyordu.

1907'de San Francisco'da doğan Maria, iki dünya savaşını, İspanyol gribi salgınını ve İspanya İç Savaşı'nı yaşadı. 113 yaşındayken Covid-19'u bile atlattı.

1931'de evlendi, üç çocuk sahibi oldu. Kocasını ve oğlunu kaybetmesine rağmen yaşamaya devam etti.

Maria, İspanya'daki bir huzurevinde, kızları ve torunlarının yanında öldü.

108 yaşına kadar piyano çaldı ve 105 yaşına kadar her sabah egzersiz yaptı.

Ölümünden önce, uzun yaşamın sırlarını araştıran bilimsel çalışmalara katılmayı kabul etti.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı şimdi 1908 doğumlu Japon Tomika Itooka'ya geçti.

Şimdiye kadarki en yaşlı insan, 122 yıl 164 gün yaşayan Fransız Jeanne Calment'ti.

Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.

Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.

Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.

Dünyanın en yaşlı insanı, son yürek burkan mesajını paylaştıktan sonra 117 yaşında hayata veda etti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

aRMa 1979:

Dondurulsun guzel dekorasyon olur.

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