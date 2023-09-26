Dünyaca ünlü zoolog Adam Britton köpeklere tecavüz ve işkence suçlarını kabul etti

Ünlü zoolog Adam Britton, köpek istismarı ve çocuk istismarı materyali bulundurmak suçlamalarını kabul etti. 18 ay içinde 42 köpeği istismar etti ve 39'unu öldürdü. Aralık ayında mahkemeye çıkarılacak.

Dünyaca ünlü zoolog Adam Britton, köpeklerle cinsel ilişkiye girmek ve çocuk istismarı materyali bulundurmak suçlamalarını kabul etti. Avustralya'da bir mahkeme, Britton'ın birçok köpeğe işkence ettiğini ve işkence sırasında kendisini kameraya aldığını ortaya koydu.

Mahkeme daha sonra Britton'ın işkence videolarını internette yayınladığını ve bu materyaller arasında çocuk istismarına dair belgeler olduğunu açıkladı. Dün (25 Eylül) Kuzey Toprakları Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savcılar, Britton'a yöneltilen suçları okudu. Yargıç Michael Grant, Britton'a yöneltilen suçlamaların "sinirsel şoka" neden olabileceğini belirterek, güvenlik görevlilerine ve mahkeme çalışanlarına dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Savcıların iddiasına göre 2014 yılından itibaren hayvanlara karşı "sadist bir cinsel ilgi" duyan Britton, kendi evcil hayvanlarını istismar etmenin yanı sıra diğer kedi ve köpek sahiplerini de kendi evcil hayvanlarını ona vermeleri için manipüle etti. Gumtree platformunu kullanan Britton, seyahat veya iş nedeniyle evcil hayvanlarını bırakmak isteyen kişileri bulup onlarla ilişki kurdu ve evcil hayvanları almak için pazarlık yaptı.

Daha sonra Britton, hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiği anların görüntülerini takma isimle internetten paylaştı. Bu tür bir videonun polise ulaşması üzerine Britton, Nisan 2022'de tutuklandı. Tutuklanmasından önce 18 ay içinde 42 köpeği istismar ettiği ve 39'unun öldüğü ortaya çıktı. Britton'un Aralık ayında mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Batı Yorkshire'da doğan Britton, İngiltere'de büyüdü, daha sonra Avustralya'ya taşındı. 51 yaşındaki Britton, Zooloji alanında doktora yapmış ve Charles Darwin Üniversitesi'nde akademisyenlik yapmıştır.