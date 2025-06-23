Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünün İran tarafından vurulduğu açıklandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, ABD'nin de dahil olması ile büyüyerek devam ediyor.

İRAN KATAR VE IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünü vurdu. İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi.

SALDIRI DOĞRULANDI

İran devlet televizyonu IRIB de saldırı doğruladı. Aktarılan haberde "İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başladı" denildi. İran ayrıca Irak'taki ABD üslerine de saldırı düzenlediğini açıkladı.

OPERAYSONUN İSMİ: ZAFERİN MÜJDESİ

İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonunun ismini de açıkladı. İran, operasyonun isminin "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğunu duyurdu.

KATAR HAVA SAHASINI KAPATTI

Öte yandan ABD üssünün bulunduğu Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

BAE'DEN HAVA SAHASI KARARI

Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

ABD KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı da Katar'daki vatandaşlarını uyarmış, Katar'daki ABD vatandaşlarına "Bulunduğunuz yerden çıkmayın' denilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere de İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

ABD İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait savaş uçakları, İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenlemişti.