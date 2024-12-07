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Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Fidan'ın masanın başında oturması dikkatlerden kaçmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

HAKAN FİDAN, DOHA'DA SURİYE ZİRVESİNDE

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif gruplar başkent Şam'a kadar dayanırken, Türkiye'nin diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjında İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlar, toplantıda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler bizim elimizde

HAKAN FİDAN MASANIN BAŞINA OTURDU

Toplantıdan gelen kare çok konuşuldu. Hakan Fidan'ın masanın başında oturduğu, Erakçi ve Lavrov'un ise karşılıklı oturduğu görüldü. Söz konusu kare, "Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde" yorumlarını da beraberinde getirdi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıZafer yılmaz :

HAKAN FİDAN MASANIN BAŞINA OTURDU. bu haberlercom sitesinin editorleri bosuna maas aliyor. masa yuvarlak ve masanın başı olmaz.abartmayı bırakın,millet dunden gaza gelmeye hazır zaten

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

inşallah ölümlerin korkunun olmadığı bütün insanlığın özlediği istediği olması gereken neyse o olsun

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Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

gurur verici gurur duyduk

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıBay Che:

yuvarlak masada masa başı yoktur açıyı değiştirirsin o başmış gibi gözükür

Yorum Beğen60
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Haber YorumlarıSalih Kurt:

Yuvarlak masa. Başı sonu belli değil.

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıAhmet null:

Erdoğan dedi mi ülkeye takoz olmak isteyenlerin şirazesi kayıyor sonuna kadar reis ulan sırf hastaneye gidip rahat rahat muayene olup tedavimi bıçak parası şu parası senet sepet vermeden özgürce çıkabildiğim için bile resi diyorum

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

yuvarlak masanın başı neresi

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Haber YorumlarıZabit Celik:

Tabi canım

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bazı kafası çalışmayanlar masa yuvarlak başımı olur demiş.Orda sadece 3 dış ileri bakanı yok. heyetlerde var. Onları karşına alırsan Hakan Fidan masanın başında oturduğunu anlayabilirsin.Buna bile kuduruyosunuz.

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Haber Yorumlarıakmet selli:

arkadaşlar masanın başı nereden belli biliyormusunuz arkadaki doha yazısından belli

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