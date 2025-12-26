Haberler

Suriye'deki bombalı saldırıya Türkiye'den tepki

Güncelleme:
Suriye'nin Humus kentinde 8 kişinin hayatını kaybettiği camiye yönelik saldırıya Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajında, "Türkiye; istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye'nin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve Suriye halkının yanında olduklarını ifade etti.

SURİYE'DEKİ BOMBALI SALDIRIDA 8 ÖLÜ, 18 YARALI

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı. Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de camiye yönelik yapılan saldırıya ilişkin, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz" açıklaması yaptı.

"SURİYE'NİN YANINDAYIZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye; istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye'nin yanındadır" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (2)

Nurettin Şimşek:

Türkiye kendi yaninda değil başkasının yanında nası olsun

zargana:

bölgeden İngiliz amerikalı frnasızı kovamdan huzur gelmez.

