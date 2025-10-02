Dışişleri'nden Sumud Filosu'ndaki Türklerle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'in Sumud Filosu'nda alıkoyduğu vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...