Dışişleri'nden Sumud Filosu'ndaki Türklerle ilgili açıklama

Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail güçlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor ve gerekli tüm girişimler yapılıyor. Vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları bekleniyor." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'in Sumud Filosu'nda alıkoyduğu vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

