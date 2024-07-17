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Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

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Peru'nun ücra bir bölgesinde yaşayan ve dünya ile temas kurmamış Mashco Piro kabilesi, ağaç kesimi nedeniyle tehdit altında. Kabile üyeleri, video görüntülerinde mızrak taşıyor, konuşuyor ve eşya taşıyorlar. Kabilenin yaşam alanının ağaç kesimi nedeniyle tehdit altında olduğu endişeleri arasında ortaya çıkan bu görüntüler, dünya genelinde endişe yarattı. Direktör Caroline Pearce, görüntülerin kabilenin ağaç kesicilerin operasyonlarına yakın yaşadığını gösterdiğini belirtiyor.

Yeni bir video, dünya ile şimdiye kadar hiç temas kurmamış Mashco Piro kabilesinin Peru'nun ücra bir bölgesindeki nehir kıyısında mızrak salladığını gösteriyor. Bu görüntüler, kabilenin yaşam alanının ağaç kesimi nedeniyle tehdit altında olduğu endişeleri arasında ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük temas kurulmamış kabilesi olduğu düşünülen Mashco Piro üyeleri, peştamal giymiş, uzun saçlı ve çıplak ayaklı halde görülüyor. Görüntülerde grup üyeleri mızrak taşıyor, konuşuyor ve eşya taşıyor.

Uzmanlar, kabilenin ağaç kesimi nedeniyle yaşam alanlarından daha sık çıktığından endişe ediyor. Survival International, son günlerde birçok kabile üyesinin ağaç kesicilerin varlığından dolayı ortaya çıktığını bildiriyor.

Survival International direktörü Caroline Pearce, görüntülerin kabilenin ağaç kesicilerin operasyonlarına yakın yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Birkaç ağaç kesim şirketi, Mashco Piro'ların yaşadığı bölgede faaliyet gösteriyor. Bir şirket, 200 kilometreden fazla yol inşa etti.

Yerel yetkililer, kabilenin toprak haklarının korunması gerektiğini vurguluyor. Survival International, ağaç kesim şirketlerinin sertifikalarının iptal edilmesini istiyor.

Mashco Piro'lar ayrıca Brezilya sınırında da görüldü. Yetkililer, kabilenin ağaç kesicilerden kaçtığını ve sürekli hareket halinde olduğunu belirtiyor.

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (7)

Ali :

Şimdi bu insanların, hiç bir kutsal kitabı görme ya da okuma şansları olmadığını var sayarsak, direk cehenneme gideceklerini düşünmek ne derece doğrudur?

15
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Ugur Cicek:

öne arkaya bir yaprak heryer püfür püfür ilkel yaşamak şuanki ortamdan daha iyi

23
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Ali Bayat:

Manşete bak “dünya ile temas kurmamış”sanki başka bir gezegende yaşıyorlar.

10
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mi:

amerikalilardan sasirtmayan hamleler

5
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Marko Apostolidis:

kardeşlerimiz hz adem ve hz hava üzerinden... sağlıklı besleniyorlar...

3
1
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Seyfullah Demir:

Kesin paraları bizimkinden değerlidir..:)

4
0
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Evvab:

gençler pikniğe çıkmış ne var ellemeyin insanları.

3
0
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