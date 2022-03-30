El Salvador Cumhurbaşkanı, ülkesindeki mafyayı bu fotoğrafla tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder - Haberler

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El Salvador Cumhurbaşkanı, ülkesindeki mafyayı bu fotoğrafla tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Haberler.com - Dünya
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Orta Amerika'da yer alan El Salvador son günlerde şiddet dalgasıyla çalkalanıyor. Çete üyeleri neredeyse her gün bir cinayet işlerken, devlet başkanı Nayib Bukele son çareyi hapishaneden fotoğraf paylaşmakta buldu. Mahkumları çıplak şekilde yan yana dizdiren Bukele, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" diyerek çete üyelerinin teslim olmasını istedi.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador'da çeteler, ülkeyi resmen savaş alanına çevirdi. Hem çeteler arası savaş hem de suç oranları nedeniyle ülkede neredeyse hemen her gün ölümlü olay bildiriliyor.

Ülkede cuma gününden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Polis, ülkenin en büyük iki çetesi olan Mara Salvatrucha veya MS-13'ün cinayetlerden sorumlu olduğunu belirterek beş çete liderini yakaladı. Hükümet, şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için pazar günü olağanüstü hal (OHAL) ilan etti ve polise ülke genelinde kurulan kontrol noktaları ile ekstra durdurma ve arama yetkisi verdi.

Devlet başkanından benzeri görülmemiş rest! Ülkesindeki mafyayı bu fotoğrafla tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Ülkesini saran ve her gün artış gösteren şiddet dalgası ile mücadele etmeye çalışan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, tüm dünyayı şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Bukele, hem tutuklu bulunan hem de hala serbest olan çete üyelerine sert bir ültimatom verdi. Nayib Bukele, paylaştığı bir mesajda gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir fotoğrafı kullanarak, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" dedi.

Devlet başkanından benzeri görülmemiş rest! Ülkesindeki mafyayı bu fotoğrafla tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Cumhurbaşkanı Bukele'nin paylaştığı görüntülerde elleri kelepçeli, üstlerinde sadece iç çamaşırı olan ve zorlukla yürüyen erkek mahkumlar görülüyor. Mahkumların başında kar maskeli, silahlı gardiyanlar ve çevik kuvvet polisleri dikkat çekiyor.

Devlet başkanından benzeri görülmemiş rest! Ülkesindeki mafyayı bu fotoğrafla tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Hapsedilen çete üyelerinin hücrelerine kalıcı olarak kapatılması gibi katı önlemler alındığını belirten Bukele, "Son günlerde tutuklanan bin kişi dışında elimizde 16 bin tutuklu erkek var. Her şeylerine el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık. Artık güneşi göremeyecekler" dedi.

İşte Bukele'nin o paylaşımı:

Devlet başkanından benzeri görülmemiş rest! Ülkesindeki mafyayı bu fotoğrafla tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Haberler.com - Dünya

El Salvador, Dünya, Güncel, Haberler

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