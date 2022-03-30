El Salvador Cumhurbaşkanı, ülkesindeki mafyayı bu fotoğrafla tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador'da çeteler, ülkeyi resmen savaş alanına çevirdi. Hem çeteler arası savaş hem de suç oranları nedeniyle ülkede neredeyse hemen her gün ölümlü olay bildiriliyor.

CUMA'DAN BU YANA 87 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede cuma gününden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Polis, ülkenin en büyük iki çetesi olan Mara Salvatrucha veya MS-13'ün cinayetlerden sorumlu olduğunu belirterek beş çete liderini yakaladı. Hükümet, şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için pazar günü olağanüstü hal (OHAL) ilan etti ve polise ülke genelinde kurulan kontrol noktaları ile ekstra durdurma ve arama yetkisi verdi.

"ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN YOKSA BEDELİNİ ONLAR ÖDER"

Ülkesini saran ve her gün artış gösteren şiddet dalgası ile mücadele etmeye çalışan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, tüm dünyayı şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Bukele, hem tutuklu bulunan hem de hala serbest olan çete üyelerine sert bir ültimatom verdi. Nayib Bukele, paylaştığı bir mesajda gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir fotoğrafı kullanarak, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" dedi.

ÜZERLERİNDE SADECE İÇ ÇAMAŞIRLARI VAR

Cumhurbaşkanı Bukele'nin paylaştığı görüntülerde elleri kelepçeli, üstlerinde sadece iç çamaşırı olan ve zorlukla yürüyen erkek mahkumlar görülüyor. Mahkumların başında kar maskeli, silahlı gardiyanlar ve çevik kuvvet polisleri dikkat çekiyor.

"ARTIK GÜNEŞİ GÖREMEYECEKLER"

Hapsedilen çete üyelerinin hücrelerine kalıcı olarak kapatılması gibi katı önlemler alındığını belirten Bukele, "Son günlerde tutuklanan bin kişi dışında elimizde 16 bin tutuklu erkek var. Her şeylerine el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık. Artık güneşi göremeyecekler" dedi.

İşte Bukele'nin o paylaşımı:

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