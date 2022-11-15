Dere yatağında bulduğu yılanı boynuna dolayan sarhoş adam, yaptığına bin pişman oldu
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Hindistan'da çocuklarıyla dere kenarına giden adam, suyun içinde bulduğu yılanı boynuna doladı. Sarhoş olduğu belirtilen adam ölmekten son anda kurtuldu. Boynuna dolanan yılan tarafından boğulmaya başlanan adamın mücadelesi kameralara yansıdı.
Hindistan'da yaşanan olayda, sarhoş bir adamın pitonla yaşadıkları kameraya yansıdı.
CANINI ZOR KURTARDI
Fener yılanı olduğu belirlenen yılanı, boynuna dolayan Birjalal Ram isimli şahız, bir süre sonra yılan tarafından boğulmaya başlandı. Şahıs kendisini yakınlarda bulunan bir nehre atarak kurtarırken, 14 yaşındaki oğlu da yardım için babasının yanına koştu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sarhoş adam 20 dakika sonunda kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ise şahsın çok şanslı olduğunu ve yılanlarla oyun oynamanın ölümcül olduğunu aktardı.