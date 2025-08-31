Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 4 gün önce ormanlık alanda çıkan ve Aydın'a sıçrayan yangının öğleden sonra yeniden büyümesi ile Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'ndeki evler yanmaya başladı.

Türkiye kabus gibi bir yaz mevsimini geride bırakmaya hazırlanırken; yaz mevsiminin son gününde de yangınlarla boğuşuyor.

4 GÜNDÜR YANIYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan orman yangını Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçramıştı. Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

YENİDEN ALEV ALDI

Bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangında, dün akşam kurtarılan Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'ndeki evler yanmaya başladı.

EVLER YANDI, TAHLİYE KARARI GELDİ

Evlerin yanmaya başladığı mahalledeki evlerin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.