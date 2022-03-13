İstanbul'daki kritik zirve sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

FENER RUM PATRİKHANESİ'NDEKİ AYİNE KATILDI

Resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, görüşme öncesi Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldı. Ayin öncesi Başbakan Miçotakis kilise girişinde mum yaktı.

KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 14.00'te başladı. Görüşmede, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi. Ankara ile Atina'nın ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle gerilmişti. Bu görüşme sonrasında enerji konusunda somut adımların atılması yönünde beklentiler var.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEM LAZIM" DEMİŞTİ

Rusya'nın işgalinden sonra Miçotakis, Parlamento'da yaptığı konuşmada, " Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durum Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" demişti.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması, bölgeden sivillerin tahliyesi ve barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çalışmaları, Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürdürdü. Erdoğan, 24 Şubat sabahı Ukrayna topraklarına Rus ordusunun başlattığı saldırının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakanlar ve kurmaylarıyla güvenlik zirvesine başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilk olarak Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy ile 26 Şubat ve 4 Mart'ta da telefon görüşmeleri gerçekleştiren Erdoğan, görüşmelerde daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesi için ateşkes ilanı noktasında çaba gösterdiklerini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 6 Mart'ta telefonda görüşen Erdoğan, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısında bulundu.

TELEFON DİPLOMASİSİ DE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yapan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de telefonda görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Ankara'da konuk ettiği Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir teatisinde bulundu. Erdoğan, önceki gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le çalışma yemeğinde bir araya gelirken, iki lider Çankaya Köşkü'ndeki yemekte savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımları ele aldı.

BIDEN İLE GÖRÜŞME

Aynı gün ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Erdoğan ve Biden'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğine, Biden'ın Türkiye'nin diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğuna dikkati çekti.