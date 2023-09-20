Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı ABD'nin New York kentinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkevi'nde kabul etti. Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüşmesinden önce, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi de kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Erdoğan son olarak, BM binasının karşısında bulunan Türkevi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

İSRAİL-FİLİSTİN İHTİLAFI MASADAYDI

Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

GÖREVE GELMELERİNDEN BU YANA İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER

İki lider göreve geldiklerinden bu yana ilk kez görüştü. Öte yandan görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi de Türkevi'nde kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.