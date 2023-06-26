Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili sözleri dünya basınında geniş yer buldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı yapıcı tutumunun sürdüğü ancak PKK yanlılarının bu ülkede eylem düzenledikçe kanun değişikliklerinin bir anlamının olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya basınında yankı uyandırdı. Haberi acil koduyla geçen yabancı medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi.

Türkiye, PKK terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'e, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını söylediği belirtildi.

DÜNYA BASINI GENİŞ YER VERDİ

Kritik zirve ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili sözlerine dünya basını geniş yer verdi. Uluslararası Haber ajansları görüşmeyi "acil" kodu ile abonelerine servis etti. Çin merkezli Xinhua, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği için PKK gösterilerine son vermeye çağırdı" sözleriyle haberi verdi. Haberde "Erdoğan, İskandinav ülkesinin terör yasalarındaki değişikliğinin, PKK ülkede serbestçe gösteri yapabildiği sürece Ankara'nın beklentisini karşılamadığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

"ANA GÜNDEM MADDESİ İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİYDİ"

Görüşmenin ana maddelerinden birisinin İsveç'in NATO üyeliği olduğunu yazan Voice of America, Erdoğan'ın İsveç'in yasa değişikliğinin terör gösterilerini engellemediği sürece bir anlam ifade etmediğini dile getirdiği aktarıldı.

"ERDOĞAN, İSVEÇ'TEKİ PKK EYLEMLERİNİN DURDURULMASINI İSTEDİ"

CNN Yunanistan, "Erdoğan'dan NATO'ya: İsveç, PKK destekçilerinin gösterilerini yasaklayacak" başlığıyla gelişmeyi duyurdu. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten NATO üyelik sürecini değerlendirmek için PKK protestolarını durdurmasını istedi" diyen Al Arabiya, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e İsveç'in, NATO üyesi olması için PKK destekçilerinin Stockholm'deki protestolarını durdurması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YAPICI BİR TAVIR SERGİLİYOR"

İsrail merkezli Jarusalem Post, "Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılması için PKK'ya karşı harekete geçmesini istedi" derken, merkezi Londra'da bulunan uluslararası Arap gazetesi Şarku'l-Evsat, Erdoğan'ın İsveç'in değişen terör yasasını uygulamadığını vurguladığını aktardı. Haberde "Erdoğan, Stoltenberg'e Türkiye'nin yapıcı bir tavır sergilediğini, ancak İsveç'in Ankara'nın taleplerini karşılamak için terör yasalarını değiştirmesinin anlamsız olduğunu söyledi" denildi.