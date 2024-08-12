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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor

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Afrika Boynuzu'ndaki hassas denge, Somali ve Etiyopya arasında tırmanan kriz yüzünden bozuldu. Ankara'dan yardım istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Krizi çözün" talimatı vermesinin ardından iki ülke bugün Ankara'da bir araya gelecek.

Türkiye, komşu ülkeler Etiyopya ve Somali arasındaki husumetin son bulması için elini taşın altına sokuyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Ankara'nın desteğini istedi.

ERDOĞAN "KRİZİ ÇÖZÜN" TALİMATI VERDİ

Aynı talebin Somali'den de gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Krizi çözün' talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk girişimini temmuz ayında yaptı. Bilindiği gibi Fidan, 1 Temmuz'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor

GÖRÜŞME ÖNE ALINDI

İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer alırken, toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirdi ve 2 Eylül tarihinde Ankara'da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etti. Somali tarafıyla en üst düzeyde yürütülen temaslar sonucunda, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül yerine bugün Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetleri bugün Ankara'da masaya oturacak.

UZLAŞMAYA VARILMASI HEDEFLENİYOR

Görüşmelerde, iki ülkenin ihtiyaç, endişe ve yaklaşımları dikkate alınarak bir uzlaşmaya varılması hedeflenirken, Ankara'nın, 1 Temmuz tarihinden bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürdüğü ve onların da sürece desteğini istediği öğrenildi.

"GERİLİM BİTSİN"

Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüşerek Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele almıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar atılmasının süreci kolaylaştıracağını söylemişti.

MAHMUD İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Etiyopya Somali Afrika Ankara Diplomasi Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Ercan cıftcı:

''Ecevit krizi çözün talimatı verdi '' :) Nereden nereye .... Ha bu arada açız..

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BLACK LİON LİON:

Bakın hele vatandaşın faydasına sevineceği Birtane iş yapıyorlarmı nerde boş faydasız iş var türkiye orda

62
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Mr.Kurdullah:

Somali ve Etiyopya, Afrika'nın güzel insanlarına sahip İnşallah kalıcı bir antlaşmaya varırlar

125
8
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Muzaffer Atilla:

Dünya lideri

82
42
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Halo Dayı:

çok önemli birşey merak ettiydim ne zaman barışacak diye

30
78
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Sebahattin Yakar:

bizim.derdimiz bitti de bir onlar kalmlstl

31
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sade vatandaş:

zaten sayın cumburbaşkanı olmasa ülkede birlik beraberlik olmaz herkes birbiriyle ayrışıp kavga ederdi bu yüzden nobel barış ödülüne aday gösterilmeli ne göstermesi direkt kanun hükmünde kararname çıkarıp zatı alilerine verilmeli

33
20
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Emre:

dunya lideri olmak dünyaya fayda sağlar ama halkinizi gormemenize ne olabilir emekli ac kiralar 15 bin asgari 17 bin halk zorunda hunkarim bu gece fatih sultan mehmetle iletişim kurmaya çalışacağım ondan bilgi almaya çalışacağım ne olacak bu ülkenin hali diye

17
8
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erkan yüksel:

bugun dersımız nasıl prım yaparım..kendı vatandsınla barış once

17
6
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Zulkarneyn :

Tanisalar telefonlarini acmazlardi:)))

4
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