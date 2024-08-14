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Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir paylaşımına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Bir milyardan fazla nüfusa sahip Afrika kıtasını temsil eden daimi bir üyenin olmamasını kabul edemeyiz." paylaşımına destek verdi. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir. Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir.

Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir

Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur.

"'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' DEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak 'Dünya 5'ten büyüktür' demeyi, 'Daha adil bir dünya mümkün' anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi'nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Antonio Guterres Antonio Guterres Dünya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hikmet Bal:

BM Lav edilmeli

2
0
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Andrea Romano:

herşeyi değiştirdin bi o kaldıydı ona göz diktin

0
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