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Gürkan ve Volkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, Körfez'de toprağa verildi

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Oyuncu kardeşler Gürkan ve Volkan Uygun'un 86 yaşındaki babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi. Çamlıtepe Mahallesi'ndeki camide taziyeleri oğulları kabul etti; cenaze ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu kardeşler Gürkan ve Volkan Uygun'un 86 yaşında yaşamını yitiren babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat eden Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi.

Uygun'un oğulları Gürkan ve Volkan Uygun, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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