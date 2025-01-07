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Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

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Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

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7,1'lik depremle sarsılan Çin'in Tibet bölgesinde 1000'den fazla yapı hasar görürken bilanço da ağırlaşıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükselirken yaralı sayısı ise 130 olarak güncellendi. Öte yandan Çinli uzmanlar, ana depremden sonra 49 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Bugün sabah saatlerinde Tibet-Nepal sınırı yakınlarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, özellikle Dingri ilçesi ve çevresinde büyük hasara yol açarken, sarsıntılar Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedildi.

49 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Yerel saatle 06.35'te kaydedilen depremin hemen ardından artçı sarsıntılar da yaşandı. Bu durum, hem Nepal hem de Hindistan'da paniğe neden oldu. Çinli uzmanlar, ana depremden sonra 49 artçı sarsıntı kaydetti. Bu sarsıntılar, bölgede depremin etkilerini artırırken, yerel halkı daha büyük bir depremin yaşanabileceği endişesine sevk etti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin açıklamasına göre, Dingri ilçesi ve çevresinde çok güçlü sarsıntılar hissedildi. 1000'den fazla binanın ağır hasar aldığı bölgede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükselirken yaralı sayısı ise 130 olarak güncellendi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların, özellikle zorlu hava koşulları ve dağlık arazi nedeniyle güçlükle ilerlediği ifade edildi.

BÖLGENİN JEOLOJİK RİSKLERİ

Depremin meydana geldiği Tibet-Nepal sınırı, Avrasya ve Hindistan tektonik levhalarının çarpıştığı jeolojik olarak aktif bir bölge olarak biliniyor. Bu bölge, Himalayaların oluşumuna neden olan levha hareketleri nedeniyle sık sık büyük depremlerle karşılaşıyor. Uzmanlar, gelecekte de bu tür depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Deprem sonrası halkın güvenli bölgelere tahliyesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

HİNDİSTAN'DA DA BÜYÜK PANİK YARATTI

Tibet'teki depremin etkileri Hindistan'da da paniğe neden oldu. Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerde hissedilen sarsıntılar, halkı sokağa döktü. Yetkililer, şu ana kadar Hindistan'da herhangi bir can kaybı ya da büyük hasar rapor edilmediğini belirtti.

Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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