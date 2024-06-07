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Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

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Çin'in en yüksek şelalesi olarak tanıtılan Yuntai Dağı Şelalesi'nin aslında doğal olmadığı, suyun bir boru yardımıyla sağlandığı ortaya çıktı. Milyonlarca turistin ziyaret ettiği mekanın gerçek yüzü tepkilere neden olurken yetkililer özür dileyerek, borunun mevsimsel dönemlerde şelalenin su seviyesini korumak için kullanıldığını öne sürdü.

Çin'in "Kesintisiz şelalesi" olarak bilinen ve UNESCO Global Jeoparkı listesindeki 312 metrelik Yuntai Şelaleleri'ne boruyla su verildiği ortaya çıktı. Gerçeği ise bir doğa yürüyüşçüsü, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ifşa etti.

SU BORUSUNU GÖRÜNCE KANDIRILDIKLARINI ANLADILAR

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda Çin'in en yüksek kesintisiz şelalesi olarak tanıtılan Yuntai Dağı Şelalesi'nin tepesinde büyük bir su borusu olduğu görüldü. İzleyenler, bu durum karşısında neye uğradığını şaşırarak şimdiye kadar kandırıldıklarını anladı.

Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

"KURAK ZAMANLARDA BU YÖNTEME BAŞVURUYORUZ" İTİRAFI

Dağı Jeoparkı yetkilileri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boru için özür dileyerek şelalenin mevsimsel olarak her zaman aynı güzellikte kalmasının zor olduğunu ve bu yüzden kurak sezonlarda böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi.

Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

"DOĞAYA VE TURİSTLERE SAYGISIZLIK"

Yetkililer, boruda kullanılan suyun kaynak suyu olduğunu ve şelaleye zarar vermediğini ifade etti. Ancak Çinli sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki göstererek "Bu, doğal düzene ve turistleri saygısızca bir davranış," yorumu yaptı.

Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

ÇİN, DİĞER ÜNLÜ ŞELALELER İÇİN DE AYNI YÖNTEMİ KULLANIYOR

Çin'deki turistik bölgelerde doğal güzelliklerin korunması ve ziyaretçilere daha iyi bir deneyim sunulması adına yapay önlemlerin alındığına dair örnekler bulunuyor. Fakat bu durum, turistler arasında farklı görüşlere yol açıyor. Güneybatı Guizhou eyaletindeki Huangguoshu Şelalesi örneğinde olduğu gibi, bazı doğal güzelliklerin akışının korunması için su yönlendirme uygulamaları yapılıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Sosyal Medya Doğa Turizm Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

ali ihsan çakır:

Çin'in şelalesi de Çin malı olacaktı ya ne olacaktı. :)

98
1
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White Turk:

Chp li belediye olsa heykel dikerdi.

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Adıyamanlı Kutalmış :

Hırsızlık deyicen aklına ne geliyor...

yanıt2
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Halit Çil:

Ne yapsalardı heykel mi diksinler

30
14
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t t:

Tortum şelalesine gelin o gercek

24
1
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