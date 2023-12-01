Çin'i etkisi altına alan virüs hızla yayılırken ABD'nin Massachusetts eyaleti çocuklarda zatürre salgını vakaları tespit edilen ikinci eyalet oldu

ABD'nin Massachusetts ve Ohio eyaletlerinde çocuklarda zatürre vakalarında büyük bir artış görülüyor. Bu durumun, her yıl 10.000'den fazla Amerikalıyı öldüren bir solunum virüsü olan RSV ile ilgili olduğu düşünülüyor. Aynı şekilde Hollanda'da da çocuklarda zatürre vakaları endişe verici bir hızla artıyor. Bu artışların, Çin'deki gizemli çocuk zatürresi salgınıyla ilgili olup olmadığı henüz belirsiz.

Çin'de çıkan gizemli salgın zatürre hastalığı ABD'nin Massachusetts eyaleti, çocuklarda zatürre vakalarının sayısında büyük bir artış rapor eden ikinci ABD eyaleti oldu. Daha önce Ohio eyaletinde salgın vakaları bildirildi.

Massachusetts'teki doktorlar bunun çoğunlukla, her yıl 10.000'den fazla Amerikalıyı (çoğunlukla küçük çocuklar ve yaşlılar) öldüren bir solunum virüsü olan RSV olduğuna inanıyor.

Doğu Longmeadow'daki Redwood Pediatri Bölümü'nden Dr. John Kelly, Western'e şunları söyledi: "RSV vakalarının arttığı mevsimdeyiz ve çok sayıda çocukta üst viral solunum yolu enfeksiyonları, öksürük, burun akıntısı gibi şikayetler meydana geliyor.

Ohio'da Warren County Sağlık Bölgesi, ağustos ayından bu yana çocuklarda 142 zatürre vakası kaydetti; bu sayı bölge ortalamasının üzerindedir.

Ancak bir basın açıklamasına göre yetkililer bunun yeni bir solunum yolu hastalığı değil, "normalde aynı anda görülen zatürre vakalarının sayısında büyük bir artış" olduğunu düşünüyor.

Yerel sağlık bölgesi, hastalığın birçok okul bölgesine yayıldığını ve hastalığa yakalananların ortalama yaşının 8 olduğunu söyledi.

ABD'deki salgınlar, çocuklarda zatürre vakalarının Hollanda'da beklenmedik bir şekilde endişe verici bir hızla artmasıyla ortaya çıkıyor.

Hollanda Sağlık Hizmetleri Araştırma Enstitüsü'nün (NIVEL) raporuna göre, geçen hafta Hollanda'da 5 ila 15 yaş arasındaki her 100.000 çocuktan 80'i zatürre tedavisi gördü.

4 yaş ve altı çocuklarda zatürre vakaları da artış göstererek 100.000 kişide 124'ten 145'e yükseldi.

Ancak bu salgınlardan herhangi birinin, hastanelerin kalabalıklaştığı ve uzun bekleme sürelerinin olduğu, maskeleme ve koruyucu giysilerin yeniden devreye girdiği Çin'deki gizemli çocuk zatürresi salgınıyla ilgili olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Wall Street Journal'a göre Pekin'deki bazı okullar yüksek enfeksiyon oranları görülen dersleri de askıya aldı.

WSJ'nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü, Çin'den "ek epidemiyolojik ve klinik bilgilerin yanı sıra laboratuvar sonuçlarının" istendiği resmi bir bilgi talebi yayınladı.