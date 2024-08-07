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Bugün 38 farklı noktada şiddet olayının meydana gelmesi beklenen İngiltere'de, 6.000 polis görevlendirildi

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İngiltere, aşırı sağcı grupların 38 noktaya yönelik şiddet planlarına karşı alarma geçti. 6.000 polis göreve çağrıldı. Gruplar, özellikle 39 göçmen merkezini hedefliyor ve internette şiddet talimatları paylaşıyor. Bir Telegram grubunda göçmen kurumlarının bilgileri yayıldı. 30'dan fazla aşırı sağcı toplanma planlandığı açıklandı. Bazı sığınmacı merkezleri güvenlik önlemleri aldı. Londra ve Birmingham gibi büyük şehirler de risk altında. Polis, bu tehdidi savaş sonrası en büyük güvenlik operasyon

İngiltere, aşırı sağcı grupların planladığı yeni şiddet olaylarına karşı alarma geçti. Bu gruplar, ülke genelinde 38 noktayı hedef alan bir liste hazırladı.

Güvenlik güçleri, olası olaylara karşı 6.000 polisi göreve çağırdı. Aşırı sağcılar, özellikle 39 göçmen merkezine saldırı planlarken, internette şiddet içerikli talimatlar paylaşıyor.

Bir Telegram grubunda, göçmenlerle ilgili kurumlara ait bilgiler dolaşıma sokuldu. Grup üyeleri, bu yerlere saldırı düzenlenmesi için çağrıda bulunuyor. Paylaşımların kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaştığı belirtiliyor.

Polis, bugün 30'dan fazla aşırı sağcı toplanmanın planlandığını açıkladı. Araştırmacılar, bu gruplarda etnik azınlıklara ve yetkililere yönelik şiddet çağrıları yapıldığını bildiriyor.

Hedef alınan bazı sığınmacı merkezleri güvenlik önlemleri aldı. Hukuk çevreleri, üyelerinin güvenliğinden endişe duyuyor.

Londra, Birmingham gibi daha önce olayların yaşandığı şehirler de hedef listesinde yer alıyor. Polis, tehditlerin ciddiyetini değerlendiriyor ve ek güvenlik önlemleri alıyor.

Yetkililer, bu durumu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenlik operasyonlarından biri olarak nitelendiriyor. Polis, olası olaylara hızlı müdahale etmek için hazır bekliyor.

Bu gelişmeler, İngiltere'de artan aşırı sağ tehdidini ve toplumsal gerilimleri gözler önüne seriyor

Bugün 38 farklı noktada şiddet olayının meydana gelmesi beklenen İngiltere'de, 6.000 polis görevlendirildi

Bugün 38 farklı noktada şiddet olayının meydana gelmesi beklenen İngiltere'de, 6.000 polis görevlendirildi

Bugün 38 farklı noktada şiddet olayının meydana gelmesi beklenen İngiltere'de, 6.000 polis görevlendirildi

Bugün 38 farklı noktada şiddet olayının meydana gelmesi beklenen İngiltere'de, 6.000 polis görevlendirildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Birleşik Krallık Birmingham Operasyon Telegram Londra Göçmen Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Murat Ülger:

Arınma gecesi başladı. Helal olsun İngilizlere.

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er ak:

gocmen cocuk 3 tane kiz cocugunu bicakladi

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Ayaz hayat:

bunlar iyi günler

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YalancıSavar:

İngilizlerin dünya da fitne çıkarmadığı ülke yok neredeyse.

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