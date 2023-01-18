Bu ilçeye gelenler gördüklerine inanamıyor! Gerçeği yerli halktan öğreniyorlar

Romanya'nın Costeşti bölgesini ziyaret edenler, yağmur suyunun varlığında zamanla yavaş yavaş büyüyen çok çeşitli küresel ve elipsoidal trovant taşlarıyla karşılaşıyorlar. Şekilleriyle ilgi çeken kayaların özelliği de eşsiz.

Çakıl taşları olarak başlayan ve 1000 yılda yaklaşık iki inç büyüyen Trovant taşları, hem bitki hem de memeli yaşamını taklit eden benzersiz mineral yapılardır.

Esas olarak, kabuğu oluşturan kumla çevrili sert bir taş çekirdekten oluşurlar. Yağmur suyundaki mineraller, içeride basınç oluşturan bir reaksiyon oluşturur, bu da kayayı büyütür ve çoğaltır.

Ağaçların çevresini oluşturan halkalar gibi, trovantlar da kesildiğinde her biri bir büyüme dönemini temsil eden katmanları ortaya çıkarır.

Bilimsel anlamda canlı olmasalar da, hem yerel halk hem de turistler onları "yaşayan" olarak tanımlıyor. Çünkü bu kayalar zamanla değişiyor gibi görünürler.

Trovant taşlarının bulunduğu tek yer Costeşti değil; Dr Ticleanu'nun ortak yazdığı bir araştırmada, onları Romanya'nın Karpat bölgesinin her yerinde bulabilirsiniz.