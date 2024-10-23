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Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi

Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
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Brezilya'da 9 aylık bebek, ölü ilan edilip cenazesi düzenlenirken yaşam belirtisi gösterdi. Hastaneye tekrar götürülen bebek maalesef kurtarılamadı. İlk muayenede nabız ve nefes alışverişi tespit edilmeyen, oksijen seviyesi yüzde 84 ölçülen ve kalp grafiğinde yaşam belirtisi bulunmayan bebekle ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp raporunun açıklanması bekleniyor.

Brezilya'da yaşanan inanılmaz olayda, hastanede ölü ilan edilen 9 aylık bebek kendi cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi. Ancak hastaneye tekrar kaldırılan bebek, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Olay, Brezilya'nın Correia Pinto kentinde bulunan Faustino Riscarolli Hastanesi'nde meydana geldi. 19 Ekim'de hastaneye acil olarak getirilen Kiara Crislayne adlı bebek, yapılan muayene sonrası ölü ilan edildi. Cenaze töreni sırasında tabutun içinde bebeğin elini hareket ettirdiğini ve bir yakınının parmağını sıkıca tuttuğunu gören aile büyük şok yaşadı.

Acılı baba Cristiano Santos, "Önce kızımızı kaybetmenin acısını yaşadık, sonra bir umut ışığı doğdu. Fakat bu umudumuz da çok kısa sürdü" dedi.

Hastane yönetimi, bebeğin ilk muayenesinde nabız ve nefes alışverişinin olmadığını, oksijen seviyesinin yüzde 84 olarak ölçüldüğünü ve kalp grafiğinde yaşam belirtisi bulunmadığını açıkladı. Yönetim ayrıca bebeği 16 saat önce ölü ilan ettiklerini kabul etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Brezilya Bilimsel Polis Teşkilatı, 30 gün içinde raporunu tamamlayacak. Correia Pinto Belediyesi de aileye özür dileyerek, "Sağlık çalışanlarımız düzenli eğitim almaktadır. İnsan hayatı bizim için her zaman önceliklidir" açıklamasında bulundu.

Adli Tıp Genel Enstitüsü'nün olayla ilgili hazırlayacağı nihai rapor merakla bekleniyor.

Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi

Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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