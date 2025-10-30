Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, ölü sayısı 132'ye yükseldi.

Brezilya tarihindeki en ölümcül baskın operasyonu olarak kayıtlara geçen olay sonrasında yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri caddeye sıralandı. Yaşamını yitirenlerin yakınları tanıdıklarını son kez görmek için caddeye akın ederken yetkililerden dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

2 BİN 500 POLİSLE OPERASYON YAPILDI

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti. Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti. Castro ayrıca, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

OPERASYON 2 AYDIR PLANLANIYORDU

Operasyonun planlamasının 2 aydır devam ettiği belirtilirken, doğru zamanda saldırının gerçekleştirilmesi için beklendiği kaydedildi.

PREOTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Öte yandan Brezilya'da polisin şiddetine tepki gösteren vatandaşlar hükümeti ve polisi eleştirerek eylem düzenledi. Brezilya tarihindeki en son, en ölümcül uyuşturucu operasyonu 2021'de meydana gelmiş ve Jacarezinho'da 28 insan ölmüştü. 1992 yılında 111 mahkum Sao Paulo'da yaşamını yitirmişti.