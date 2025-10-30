Haberler

Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu ülkenin en kanlı operasyonu olarak tarihe geçti. Topluca pusuya düşürülen çetelerle çıkan çatışmada 132 kişi öldü. Operasyon sonrası ormandan toplanan onlarca ceset ana caddenin ortasına sıraladı.

  • Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 132 kişi öldü.
  • Operasyonda 2 bin 500 polis görev aldı ve 32 zırhlı araç kullanıldı.
  • Operasyon, Comando Vermelho adlı suç örgütünün yayılmasını durdurmayı amaçlıyordu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, ölü sayısı 132'ye yükseldi.

Brezilya tarihindeki en ölümcül baskın operasyonu olarak kayıtlara geçen olay sonrasında yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri caddeye sıralandı. Yaşamını yitirenlerin yakınları tanıdıklarını son kez görmek için caddeye akın ederken yetkililerden dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

2 BİN 500 POLİSLE OPERASYON YAPILDI

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti. Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti. Castro ayrıca, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

OPERASYON 2 AYDIR PLANLANIYORDU

Operasyonun planlamasının 2 aydır devam ettiği belirtilirken, doğru zamanda saldırının gerçekleştirilmesi için beklendiği kaydedildi.

Brazilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

PREOTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Öte yandan Brezilya'da polisin şiddetine tepki gösteren vatandaşlar hükümeti ve polisi eleştirerek eylem düzenledi. Brezilya tarihindeki en son, en ölümcül uyuşturucu operasyonu 2021'de meydana gelmiş ve Jacarezinho'da 28 insan ölmüştü. 1992 yılında 111 mahkum Sao Paulo'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtt:

Darısı bizim ülkedeki çetelerin basina

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

işte bu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Afganistan değil mi bura Müslüman devlet de değil aa buradan dinsizlere ekmek çıkmaz gereksiz(!) haber

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı

Cenaze törenine ortalık fena karıştı: Çok sayıda yaralı var
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.