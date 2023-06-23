Bornova Havzası'nda 'sismik yansıma kesiti' çalışması yapıldı

İzmir'deki Dokuz Eylül, Ege ve Katip Çelebi başta olmak üzere 8 farklı üniversite, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK - MAM, Japon Teknoloji Enstitüsü ve farklı kurum ve kuruluşların dahil olduğu 30'a yakın bilim insanı ile yer bilimleri, inşaat, deprem mühendisliği, şehir ve bölge planlama ve sosyal bilimler gibi 8 farklı ana disiplinin iş birliğiyle Bornova Havzası özelinde, 'kent kırılganlığı' projesi hayata geçirildi. Havzadaki 8 kilometrelik alanda 'sismik yansıma kesiti' çalışması yapıldı. 360 metre derine inilerek, zemini oluşturan parametreler tespit edildi.

İZMİR'de 3 yıl önce gerçekleşen ve 117 kişinin öldüğü yıkıcı depremin en çok etkilediği yerlerden Bornova ilçesinde 8 kilometrelik havzada 'sismik yansıma kesiti' çalışması yapıldı. 360 metre derine inilerek, zemini oluşturan parametreler tespit edildi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer, "Havzada 360 metrede sağlam zemine rastladık. Onun üstü hep alüvyon ve bizim dolgu dediğimiz yapıdan oluşuyor" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de yıkıma neden olurken, 117 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Bornova ve Bayraklı ilçeleri oldu. İzmir'deki Dokuz Eylül, Ege ve Katip Çelebi başta olmak üzere 8 farklı üniversite, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK - MAM, Japon Teknoloji Enstitüsü ve farklı kurum ve kuruluşların dahil olduğu 30'a yakın bilim insanı ile yer bilimleri, inşaat, deprem mühendisliği, şehir ve bölge planlama ve sosyal bilimler gibi 8 farklı ana disiplinin iş birliğiyle Bornova Havzası özelinde, 'kent kırılganlığı' projesi hayata geçirildi. Havzadaki 8 kilometrelik alanda 'sismik yansıma kesiti' çalışması yapıldı. 360 metre derine inilerek, zemini oluşturan parametreler tespit edildi. Projeden çıkacak verilerin bilgisayarda hazırlanacak sanal deprem simülasyonunda kullanılacak. Böylelikle başka bir yerde kırılması muhtemel bir fayın, bölgede nasıl bir etki yaratacağı tespit edilmesinin hedeflendiği bildirildi.