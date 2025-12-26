Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü.

Korkunç kazada Al-Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde kara kutusu da bulunan uçağın düşüşüne ilişkin art arda yeni iddialar ortaya atıldı.

GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara'da düşen Fransız uçağının Malta bayraklı olması üzerinden ses getirecek bir detayı gündeme getirdi.

UÇAKTAKİ APARAT SİNYALLE HAREKETE Mİ GEÇİRİLDİ?

Malta'nın Mossad ve İngiliz istihbaratının operasyon yaptığı ülkelerden biri olması nedeniyle uçağın elektrik sistemine daha önce yerleştirilen bir aparat dışarıdan gönderilen sinyalle harekete mi geçirildi sorusu ortaya atıldı.

KARA KUTUYLA BERABER GİZEM ÇÖZÜLECEK

Bu sorular Türkiye, Libya ve Fransa'dan gelen teknik ekiplerin hazırlayacağı ön rapor ile kara kutunun çözülmesiyle birlikte kaza kırım heyetinin hazırlayacağı raporun sonucunda netlik kazanacak. Uçağın Malta bayraklı olduğu ancak Malta'da değil, Fransa'da kullanıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölge güvenlik çemberine ve koruma altına alındı.

Kazanın en kritik delili sayılan karakutu başta olmak üzere tüm enkaz parçaları muhafaza altına alınırken, kazada hayatını kaybeden mürettebatın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi ve toksikoloji testleri yapılıyor. Cenazelerin Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına işlemleri de devam ediyor.

PİLOTLARIN KAZADAN ÖNCEKİ SÜRECİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmada pilotların kazadan önceki süreci de mercek altına alındı. Mürettebatın uyku düzenlerinden yedikleri yemeklere, alkol veya ilaç kullanımından psikolojik durumlarına kadar her ayrıntı titizlikle araştırılıyor.

Savcılık, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığını tespit etmek amacıyla teknik bilirkişilerden rapor istedi. Uçağın son bakımlarını gerçekleştiren personelin sorumluluğu ve olası kusurları da mercek altına alındı.

KAMERA KAYITLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, havaalanındaki kamera kayıtlarına el konulurken, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz diyalogları dosya kapsamına dahil edildi. Ayrıca bakım faaliyetleri sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının tespiti için teknik incelemelerin dosyaya ekleneceği öğrenildi.

Kazada yakıt kirliliği veya yanlış yakıt kullanımı ihtimaline karşı hem yakıt tankerinden hem de uçak enkazından numuneler alındı. Ayrıca kaza anındaki yerel hava durumu raporları da istendi. Soruşturma sonunda, kazanın yapısal bir arıza veya tasarım hatasından kaynaklandığının tespiti halinde sorumluluk zincirinin genişletileceği öğrenildi.