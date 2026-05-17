Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü

Aksaray'da elma bahçesindeki su kuyusunu temizlemek için giren 2 kardeş ve akrabaları zehirlenerek hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
