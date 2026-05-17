Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

17 Mayıs 2015 tarihinde şampiyonluk kupasını kaldırarak Süper Lig'e yükselen Kayserispor, aynı gün olan 17 Mayıs'ta Süper Lig'deki son maçını oynadı.

Süper Lig'e veda eden Kayserispor, ligin son haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

2014 -2015 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, 17 Mayıs tarihinde oynadıkları Karşıyaka maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldırarak Süper Lig'e yükselen Kayserispor, 11 yıl aradan sonra yine 17 Mayıs tarihinde Süper Lig'deki son maçını oynadı. 

LİGİ GALİBİYETLE TAMAMLADI 

Geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Kayserispor, sezonun son haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligi 30 puanla noktaladı. Sarı-kırmızılılar; önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele verecek.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Marko Apostolidis:

hatasız bur türkçe, gelicez. gelcez yazsaydı yanlış olurdu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

