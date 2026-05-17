Haberler

ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı Haber Videosunu İzle
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü’nde düzenlenen havacılık etkinliğinde, Donanmaya ait iki savaş uçağı havada çarpışarak yere çakıldı. O anlar kameraya yansırken, görgü tanıkları alev alan uçaklardan 4 mürettebatın fırlatma koltuğuyla atladığını aktardı. Olayın ardından hava üssü tamamen kapatıldı.

  • ABD Donanması'na ait Boeing F/A-18E/F Super Hornet ve Boeing EA-18G Growler tipi iki savaş uçağı, Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında havada çarpıştı.
  • Çarpışmanın ardından uçaklar alev alarak parçalandı ve yere çakıldı; görgü tanıkları 4 paraşüt açıldığını bildirdi.
  • Olay sonrası hava üssü kapatılırken, ölü veya yaralı olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı ve soruşturma başlatıldı.

ABD Donanması’na ait iki savaş uçağının, Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü’nde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında havada çarpıştığı bildirildi.

ALEV TOPU HALİNDE YERE ÇAKILDILAR

Edinilen bilgilere göre kaza, “Gunfighter Skies Air Show” kapsamında gösteri uçuşu yapan Donanmaya ait Boeing F/A-18E/F Super Hornet ile Boeing EA-18G Growler tipi iki uçağın havada çarpışmasıyla gerçekleşti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, iki savaş uçağının havada çarpıştıktan sonra saniyeler içinde alev aldığı ve parçalanarak hızla yere doğru düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

HAVA ÜSSÜ TAMAMEN KAPATILDI

Hava gösterisinin ikinci gününde meydana gelen çarpışmanın hemen ardından, olayın yaşandığı Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü askeri yetkililer tarafından tamamen kapatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI 4 PARAŞÜT GÖRDÜ

Bölgedeki görgü tanıkları, uçakların çarpışmasının hemen ardından gökyüzünde 4 paraşütün açıldığını gördüklerini belirterek, uçaktaki mürettebatın infilak ve düşüş anından önce kendilerini fırlatma koltuğuyla uçaktan tahliye etmiş olabileceğini ifade etti.

Ancak yaşanan feci kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin askeri makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili olarak askeri yetkililerin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyu temizliği faciayla sona erdi! Hepsi akraba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber