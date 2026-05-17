Küme düşen takımın taraftarları sahayı bastı, teknik direktörü dövdü

Fransa Ligue 1'in son haftasında küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes'in taraftarları, Toulouse maçında sahaya girerek mücadeleyi iptal ettirdi. Saha içerisine giren yüzlerce Nantes taraftarına polisler ve askerler müdahale etti. Nantes teknik direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren taraftarlarla kavga etti. Deneyimli teknik adamın darp edildiği belirtildi.

Fransa Ligue 1'de küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes’,n taraftarları, Toulouse ile oynanan son hafta mücadelesinde adeta terör estirdi. 

YÜZLERCE TARAFTAR SAHAYA İNDİ 

Karşılaşmanın ilk yarısının oynadığı anlarda öfkesine hakim olamayan yüzlerce Nantes taraftarı sahaya girdi. Ellerinde meşaleler ile saha içerisinde koşan taraftarlar futbolcu ve teknik heyeti hedef aldı. Saha içerisindeki futbolcular ve hakem ekibi, kendilerine koşan taraftarlardan kaçarak doğrudan soyunma odasına yöneldi. 

POLİS VE ASKERLER DEVREYE GİRDİ 

Olayların büyümesi üzerine stadyumda görevli polis ve askeri güçler sahaya inerek taraftarlara sert müdahalede bulundu. Mücadele hakem tarafından iptal edildi. 

TEKNİK DİREKTÖR KAVGA ETTİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren öfkeli taraftarlarla fiziksel bir tartışma yaşadı. Deneyimli teknik adamın darp edildiği belirtildi. 

Cemre Yıldız
