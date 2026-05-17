Haberler

2 çocuk, Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkardı

2 çocuk, Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıktı. Olay yerindeki 2 çocuğun dernekte çıkardığı yangın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıktı. 2 çocuğun dernekte çıkardığı yangın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 ÇOCUK, F.BAHÇELİLER DERNEĞİ'NDE YANGIN ÇIKARDI

Yangın saat 18.15 sıralarında Cuma mahallesi Elektrik sokakta bulunan pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde çıktı. Pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmak ile tutuşturup kaçtı. 

DERNEKTE HASAR OLUŞTU

Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu dernekte hasar meydana geldi.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Dernekte yangın çıkaran 2 çocuk ve yangın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, yangını çıkaran 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

Trump'tan İran'a yeni ultimatom: Hızlı hareket etmezlerse...
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyu temizliği faciayla sona erdi! Hepsi akraba
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi

Galatasaray'ın efsaneleri bir arada
Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Eyüpspor ikinci golü attı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Süper Lig devine hayırlı olsun!