Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde çekilen karesi fena dile düştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı. Fotoğrafta Zelenski'nin yalnızlığına dikkat çekilirken konu hakkında sosyal medyada yorum yağdı.
NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Ukrayna lideri Zelenski'nin fotoğraf çekimi öncesinde tek başına kaldığı anlar ise gündem oldu. Konu hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.
BÜTÜN LİDERLER VE EŞLERİ KATILDI
NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşiyle geldiği yemekte ABD adına Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yer aldı. Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.
ZELENSKI SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Rusya ile savaşta olan ve NATO'ya üye olmak için çabalayan Ukrayna liderinin yalnızlığı ise sosyal medyada gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları: