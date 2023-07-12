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Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde çekilen karesi fena dile düştü

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı. Fotoğrafta Zelenski'nin yalnızlığına dikkat çekilirken konu hakkında sosyal medyada yorum yağdı.

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Ukrayna lideri Zelenski'nin fotoğraf çekimi öncesinde tek başına kaldığı anlar ise gündem oldu. Konu hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

Biraz da magazin! Zelenski'nin zirvede çekilen bu karesi fena dile düştü

BÜTÜN LİDERLER VE EŞLERİ KATILDI

NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşiyle geldiği yemekte ABD adına Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yer aldı. Nauseda ve eşi konuklarını kapıda karşılarken, aynı saatte NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları da ayrıca düzenlenen akşam yemeği için toplandı.

Biraz da magazin! Zelenski'nin zirvede çekilen bu karesi fena dile düştü

ZELENSKI SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Rusya ile savaşta olan ve NATO'ya üye olmak için çabalayan Ukrayna liderinin yalnızlığı ise sosyal medyada gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Biraz da magazin! Zelenski'nin zirvede çekilen bu karesi fena dile düştü

Biraz da magazin! Zelenski'nin zirvede çekilen bu karesi fena dile düştü

Biraz da magazin! Zelenski'nin zirvede çekilen bu karesi fena dile düştü

Biraz da magazin! Zelenski'nin zirvede çekilen bu karesi fena dile düştü

Biraz da magazin! Zelenski'nin zirvede çekilen bu karesi fena dile düştü

Biraz da magazin! Zelenski'nin zirvede çekilen bu karesi fena dile düştü

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna Nato Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

bekir yapici:

ülkem savasta halkim yari ac diye bir c.baskani olarak adam itibardan tasaruf edermi lüks satafat ve israftan havadan atmaktan vaz gecermi tarifeli ucakla ucarmi lüks makam araci kullanmazmi hatta sirtina pahali magazalardan bir takim elbise cekmezmi valla cok ayip etmis bende yakistiramadim.

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