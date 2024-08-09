Bir yolcu, yolcu gemisinin üst güvertesinden denize düştü! Trajik olay, tesadüfen başka bir turistin kamerasına yansıdı

Bir yolcu gemisinde yaşanan trajik bir olay, farkında olmayan bir turistin kamerasına yansıdı. 14 güverteli Norwegian Spirit adlı gemide, bir yolcunun denize düştüğü an görüntülendi.

8 Ağustos'ta Kenji Lao Wang adlı turist, ailesiyle çektiği videoda istemeden bu ürkütücü anı kaydetti. Görüntülerde, bir aile güvertede sohbet ederken, arka planda bir kişinin denize düştüğü görülüyor.

Olay sırasında çığlıklar ve su sesi duyuldu, gemi personeli hemen harekete geçti. Gemi durduruldu ve kurtarma botları denize indirildi. Ancak yapılan aramalara rağmen, düşen yolcu maalesef ölü olarak bulundu.

Yerel medya TVBS'nin haberine göre, kaza kurbanı 30 yaşında Tayvanlı bir erkekti. Saat 11:00 civarında üst güvertede dengesini kaybederek düştüğü bildirildi.

Gemide bulunan Tayvanlı aktris Xu Wei'an da olaya tanık olduğunu ve kurtarma çalışmalarını izlediklerini anlattı.

Gemi, Tayvan'dan Japonya ve Güney Kore'ye giden altı günlük bir turda bulunuyordu. Olay, gemi Tayvan'a dönerken meydana geldi.

Polis, gemiye çıkarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.