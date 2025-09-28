'Bir ölüm kalım meselesi': Polonya'da kürtaja erişim mücadelesi

Dorota Lalik ve eşi Marcin'e işlerin yolunda gideceği umudunu veren kalp atışı sesiydi.

33 yaşındaki eczacı Dorota, bir Pazar sabahı gebeliğinin daha 20. haftasındayken suyu geldi ve acil hastaneye kaldırıldı.

Bu tür durumlarda gebelik tehlikelerle dolu ve sıklıkla ölü doğum oluyor.

Amniyo sıvısının koruması olmadan fetüs önemli bir enfeksiyon riski altında ve bu da annenin ölümüyle sonuçlanabilecek sepsise (kanda enfeksiyon) yol açabiliyor.

Fakat Marcin, Dorota'ya antibiyotik verildiğini, bacakları yukarıda dinlenmesi tavsiyesi verildiğini anlatıyor. Hastane görevlileri ayrıca sık sık "her şeyin yolunda gittiği ve kimsenin tehlikede olmadığı" yönünde güvenceler veriyordu.

Pazartesi günü hemşireler gelip, fetüsün kalbinin hala attığını teyit etti.

Marcin "Bebeğin hala yaşıyor olduğunu bilmek bizi biraz rahatlattı" diyor.

Fakat ertesi gün akşam Dorota'nın durumu hızla kötüleşmeye başladı.

Önce başının ağrıdığından şikayet etti, kusmaya başladı, çarşamba gününün ilk saatlerinde acilen ameliyata alındı ve doktorlar fetüsü aldı.

Dorota'nın ailesinin avukatları, doktorların bu ameliyat kararını çok geç aldığını ve alındığında da artık çok geç olduğunu söylüyor.

Dorota aynı günün ilerleyen saatlerinde, 24 Mayıs 2023'te sepsis oldu ve organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Doktorlara suçlama yöneltildi ve soruşturma sürüyor. Olay, kürtajın 2021'den bu yana fiilen yasadışı hale getirildiği ülkede ulusal çapta öfke yarattı.

'En son ana kadar beklediler'

Komünizm altında geçen on yıllar boyunca Polonya Avrupa'nın en liberal kürtaj yasalarına sahipti.

Ancak 1993'te, komünist yönetimin çökmesinden dört yıl sonra, Katolik Kilisesi'nin genel bir yasak için bastırmasıyla kürtaj büyük ölçüde yasaklandı.

Sonra 2020'de Polonya Anayasa Mahkemesi, o dönemki yasal kürtajların %98'ini oluşturan ve kürtaja izin verilen fetüsteki anormallikler gibi istisnai durumların anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kürtaja artık sadece tecavüz, ensest ve hamile kadının yaşamı tehlikedeyse izin veriliyor.

Bir başka koyu Katolik ülke Malta da kürtajın fiilen yasak olduğu diğer Avrupa Birliği üyesi ülke. Malta'daki kurallar daha da sıkı ve kürtaja sadece hamile kadının yaşamı büyük bir tehlikedeyse izin veriliyor.

Dorota'nın ailesi Nowy Targ'daki Papa 2. Jean Paul Hastanesi'nin yanlış tedavi uyguladığını iddia ediyor ve kürtaj yapılsaydı yaşamının kurtulmuş olabileceğini söylüyor.

Ailenin avukatı Jolanta Budzowska "Canlı bir gebeliği sonlandırmaya karar vermek için en son ana kadar beklediler çünkü o an kürtajın yasal olup olmadığından emin olamamışlardı" diyor.

2023'te Polonya Hasta Hakları Ombudsmanı, hastanenin Dorota'ya kürtajın hayatını kurtarabileceğini söylemiş olması gerektiğini kaydetti.

Bu yılın Nisan ayında da savcılar hastanedeki üç doktor aleyhine resmen suçlamalar yöneltti.

İki doktor, bakımları altındaki bir kişiyi yaşam veya sağlık kaybı tehlikesine maruz bırakmakla, üçüncü doktor ise taksirle adam öldürmekle suçlanıyor. Hepsi de suçsuz olduklarını savunuyor.

Papa 2. Jean Paul Hastanesi BBC'ye yaptığı açıklamada, soruşturma devam ettiği için Dorota'nın durumu hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Dorota'nın ölümünün ardından kadın hastalıkları ve doğum bölümünün yeniden yapılandırıldığı, personel değişiklikleri yapıldığı ve güncellenmiş acil bakım prosedürlerinin uygulamaya konulduğu belirtildi. Gelecekteki riskleri azaltmak için önleyici tedbirlerin alındığını da eklendi.

'Caydırıcı etki'

Kadın hakları örgütü Federa'ya göre Dorota'nın ölümü, 2020'de alınan Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği 2021 yılından bu yana benzer koşullarda meydana gelen en az altı vakadan biri.

Yaygın olarak bildirilen ilk vaka, yaklaşık iki yıl önce Eylül 2021'de Dorota ile benzer koşullarda hayatını kaybeden 30 yaşındaki Izabela Sajbor olmuştu.

Dorota gibi Izabela da doktorların kürtajı geciktirmesi üzerine sepsis nedeniyle hayatını kaybetti.

Temmuz 2025'te doktorlar hayatını tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.

Hak savunucuları Dorota ve Izabela'nınki gibi vakaların nadir görülmekle birlikte, doktorların hamileliği sonlandırmanın ne zaman yasal olduğuna karar verme konusunda yaşadıkları zorlukları gösterdiğini söylüyor.

Budzowska, "Hayata yönelik tehdidin acil olması gerektiği şeklinde yorumlama eğilimi var - esasen, kadının hamilelik nedeniyle fiilen ölmekte olduğu bir durum" diyor.

"Caydırıcı bir etkisi oldu - her ihtimale karşı kürtajdan kaçınıyorlar, çünkü kürtaj yaparlarsa cezai suçlamalarla karşılaşabilirler."

'Bizi öldürmeye son verin'

Izabela ve Dorota'nın ölümleri "Bir Kişi Daha Ölmesin" ve "Bizi Öldürmeye Son Verin" sloganları altında ülke çapında protestolara yol açtı.

Kuralların sıkılaştırılmasında etkili olan dönemin iktidarı Hukuk ve Adalet Partisi 2023'te çoğunluğunu kaybetti. Yerine kürtaja erişimi artırma ve kürtaj yardımını suç olmaktan çıkarma sözü veren merkezdeki bir isim olan Donald Tusk başbakan seçildi.

Ancak bundan yaklaşık iki yıl sonra, Tusk'un partisinin kürtaja erişimin artırılmasına karşı çıkan muhafazakârlarla koalisyona girmesinin ardından yasayı değiştirme girişimleri durdu.

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanı da selefi gibi kürtaj yasalarının yumuşatılmasına karşı ve yasaları veto etme yetkisine sahip. Yani yakın gelecekte bir değişiklik olması pek mümkün değil.

Konu insanları bölmeye devam ediyor.

Ipsos'un 2023 yılında yaptığı bir ankete göre Polonyalıların %56'sı çoğu durumda ya da her durumda kürtajı desteklerken, %34'ü desteklemiyor.

Tusk'un vaatlerinin yakın gelecekte gerçekleşeceğine dair herhangi işaret olmaması üzerine, kürtaj yanlıları meseleyi kendi ellerine almaya çalıştı.

2023'te kadın hakları grubu Federa, hamile bir kadının sağlığına veya yaşamına yönelik tehdit tanımının ruh sağlığını da dikkate alması gerektiğini savunduğu yasal mücadeleyi kazandı.

Ertesi yıl grup Varşova'da bir merkez açarak kadınlara Polonya'daki hastanelerde - ruh sağlığı gerekçeleri de dahil olmak üzere - nasıl kürtaj yaptırabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Ülke dışındaki kürtaj hizmetlerine erişim konusunda da destek verdi.

Kuruluştan Antonina Lewandowska, "Kürtaj çoğu zaman bir ölüm kalım meselesidir" diyor.

"Bu, sağlık hizmetlerine erişimle ilgili ve bu kadar basit."

Geçen yıl Ağustos ayında Polonya Sağlık Bakanlığı güncellenmiş bir kürtaj kılavuzu yayımladı. Kılavuzda ilgili alanda tek bir nitelikli tıp uzmanının görüşünün kürtajı meşru görmek için yeterli olduğu vurgulandı.

Yeni kuralların uygulamaya konulduğu 2021 yılında, bir önceki yıl 1076 olan yasal kürtaj sayısı 107'ye düşmüştü.

Ancak son birkaç yılda, sayı 896'ya çıktı.

Kürtaj yanlıları, kürtajın hayat kurtaran bir işlem olabileceğini, ancak kadınların istenmeyen bir hamileliği sonlandırmayı seçme hakkına da sahip olmaları gerektiğini söylüyor.

AboTak, Varşova'nın merkezinde Polonya Parlamentosu'nun hemen yakınında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı.

Bir grup gönüllü tarafından kurulan merkez, kendisini bir kürtaj merkezi olarak tanımlıyor ve Polonya'da istenmeyen bir gebeliği güvenli ve yasal bir şekilde sonlandırmak için kadınlara sınırlı seçenekleri konusunda bilgi verdiğini söylüyor.

Buna, genellikle hamileliğin erken dönemlerinde sonlandırılması için kullanılan, kürtaj haplarının nasıl temin edileceğini göstermek de dahil.

Polonya yasalarında kadınların kişisel kullanımı için kürtaj hapı almasına izin veriliyor.

Ancak, bir başkasının hapları elde almasına veya kullanmasına yardımcı olmak yasa dışı.

Kadın hakları savunucusu ve AboTak'ın kurucularından biri olan Justyna Wydrzynska, merkezin yardım ettiği kadınların genellikle hamileliklerini sonlandırmayı çok istediklerini ve rehberlik olmadan karaborsaya yönelip tehlikeli haplar alabileceklerini söylüyor.

Merkezin kadınlara hangi hapların güvenli olduğunu ve bunları nasıl kullanmaları gerektiğini tavsiye ettiğini söylüyor.

"Evlerinde kendilerini güvende hissetmiyorlarsa buraya gelebilirler" diyen Justyna, merkezin hap temin etmediğini de belirtiyor.

Justyna 2023'te, AboTak kurulmadan önce, bir kadına kürtaj hapı gönderdiği için sekiz ay kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

AboTak kliniğinin arka tarafında, kalın kırmızı kadife perdelerin ardında, kadınların personelin desteğiyle haplarını alabilecekleri küçük bir oda bulunuyor.

İçeride pembe, kalp şeklinde lambalar ve minderlerle süslenmiş yüksek arkalıklı koltuklar var.

Merkeze daha önce gelmiş kadınların destek mesajları bir duvarı kaplıyor.

Ancak AboTak'ın varlığı, daha çok futbol stadyumlarında duyulan davullar, düdükler ve vuvuzelalarla dışarıda düzenli olarak protesto yapan kürtaj karşıtları tarafından öfkeyle karşılandı.

Dışarıdaki yola akü asidi bile atılmış.

"Çok gürültü yapıyorlar, vuvuzelalar kullanıyorlar, bizi taciz ediyorlar" diyor Justyna.

"Çok agresif olabiliyorlar."

Polonya'nın katı kürtaj yasalarına rağmen, AboTak yaptığı işin tamamen yasal olduğunu söylüyor.

"Burada yaptığımız her şey yasal, çünkü biz insanlara kürtaj haplarını organize etmeleri için yardım etmiyoruz. Bunu kendi başlarına yapabilirler - süreç boyunca insanlara destek olmak kesinlikle yasal" diyor Justyna.

Ancak 2020'te alınan karar için lobi faaliyetlerinde bulunan muhafazakâr Katolik hukuk örgütü Ordo Iluris buna karşı çıkıyor.

Kuruluştan Katarzyna Grzesiak, bir kadının kürtaj yaptırmasına yardımcı olan herkesin suç işlediğini söylüyor.

Yasanın çok kısıtlayıcı olduğunu reddediyor, bunun yerine kadınların zarar gördüğü durumlarda doktorları suçluyor.

"Doktorlar kadının hayatını kurtarmakla yükümlüdür. Bazı durumlarda çocuk ölürse ya da çocuk zaten ölmüşse, Polonya yasaları bu tür durumlara izin veriyor."

Grup, yaşamın ana rahmine düştüğü andan itibaren başladığını ve fetüsün Polonya yasaları tarafından korunduğunu savunuyor.

Kürtaj yerine, kadınların istenmeyen bebeklerini, bebeklerin isimsiz, güvenli alanlara bırakabileceklerini söylüyor.

Radom'daki Merhametli Meryem Ana Rahibeleri "yaşam penceresi" adını verdiği güvenli alanı 2018'de açtı.

"Bu, pek çok çocuğun hayatını kurtaran bir pencere" diyor Rahibe Benjamin, alanı işaret ederek.

Alanın içinde bebek karyolası, bebek bezleri, süt ve oyuncak ayıların bulunduğu küçük bir oda var.

"Benim için her hayatın bir değeri var" diyor.

Rahibe Benjamin, dört erkek ve iki kız olmak üzere altı çocuğun açıldığından bu yana yaşam penceresine bırakıldığını söylüyor.

Bunlardan birine yetkililer gelene kadar kısa bir süre rahibeler tarafından bakıldı.

Daha sonra resmi bir süreçle evlat edinildi, ancak evlat edinen ebeveynleriyle temas sürdü.

"Telefonumda çok fotoğrafı var - şu anda dört yaşında" diyor.

Dorota ve Marcin anne ve baba olmayı dört gözle bekliyorlardı.

Oğullarına Dorota'nın merhum babasının adı olan Wojtus ismini vermeyi planlıyorlardı ve bir ev inşa ediyorlardı.

Marcin kendisinin de Dorota'nın sadece kadın istemiyor diye kürtajı desteklemediğini söylüyor.

Ancak şimdi doktorlara ne zaman kürtaj yapabilecekleri konusunda daha fazla netlik sağlamak için yasanın değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Bu gibi durumlarda, en azından annenin hayatını kurtarmak, böyle bir kaybı önlemek için hiçbir çıkış yolunun olmadığı durumlarda yardımcı olabilirse, o zaman evet. Yardımcı olabilecekse, o zaman değişmesi gerektiğini düşünüyorum."

Dorota'nın öldüğü hastanenin önündeki mezarlıkta, Dorota'nın ve kaybettikleri bebeğin baş harflerini gösteren bir plaketin bulunduğu bir anıt yer alıyor.

Anıtın yanına, Polonya kültüründe derin kökleri olan bir gelenek olan cam fenerler yerleştirilmiş.

"Bu onun hayaliydi" diyor Marcin.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.