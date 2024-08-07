Bilim insanları, Hobbit boyutundaki insan türünün daha da kısa olduğunu keşfetti

Uzmanlar, bir zamanlar uzak bir cennet adasında yaşamış hobbit boyutlarındaki insan türünün ilk düşünülenden daha kısa olduğunu gösteren inanılmaz bir keşif yaptı.

Bilim insanları, 20 yıl önce Endonezya'nın Flores adasında kemikler bulmuş ve 1.04 metre boylarından dolayı onlara "hobbitler" adını vermişti.

Ancak yeni bir çalışma, bu türün atalarının onlardan sonra gelen insanlardan daha da kısa olduğunu ve sadece 1 metre boyunda olduklarını gösteriyor.

Orijinal hobbit fosilleri 60,000 ila 100,000 yıl öncesine tarihlenirken, ataların kalıntıları 700,000 yıl öncesine dayanıyor.

Daha kısa boylu ataların fosilleri, 2016'da Flores'teki Mata Menge'de, torunlarının kalıntılarının bulunduğu Liang Bua mağarasından 72 kilometre uzakta kazıldı.

Küçük bir kol kemiği parçası ve dişler analiz edildi ve daha da erken ve daha küçük bir insan türüne ışık tuttu.

Tokyo Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Yousuke Kaifu, "Bu kadar eski bir alanda daha küçük bireyler bulacağımızı beklemiyorduk" dedi.

Araştırmaya dahil olmayan Florida Eyalet Üniversitesi'nden evrimsel antropolog Dean Falk, "Bunların çok küçük bireyler olduğunu ikna edici bir şekilde göstermişler" diye yorumladı.

Araştırmacılar, resmi adı Homo floresiensis veya uzak Endonezya adasından sonra Flores insanı olan hobbitlerin nasıl bu kadar küçük evrimleştiğini tartışıyor.

Bunların, soyu tükenen son erken insan türlerinden olduğu düşünülüyor.

Sanatçıların çizimleri, erken dönem hobbit benzeri insanların sağlam yapılı, vücutları kaba siyah kıllarla kaplı ve koyu tenli olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, hobbitlerin bölgede yaşayan Homo erectus adlı daha uzun boylu bir insan türünden mi, yoksa daha da ilkel bir insan atadan mı küçüldüğünü henüz bilmiyor.

Çalışmaya dahil olmayan Kanada'nın Lakehead Üniversitesi'nden antropolog Matt Tocheri, "Bu soru yanıtsız kalmaya ve bir süre daha araştırmanın odağı olmaya devam edecek" dedi.

Bulgular Salı günü Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Homo floresiensis, yetişkinleri sadece 1.04 metre boyunda olan ve beyinleri bir şempanzenin beyni büyüklüğünde olan eski insanlardı.

Minyatür boyutları nedeniyle, bilim insanları onlara sevgiyle Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'ndeki baş karakterden esinlenerek "hobbitler" adını verdi.

Bir teoriye göre, hobbitler adaya Java'dan bir tsunami sonucu denize sürüklenerek gelmiş olabilir.

Zamanla, yeni ada yuvalarında küçülmüş olabilirler - ada cüceliği olarak bilinen garip ama yaygın bir fenomen.